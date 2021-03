Varkensboer Stegink hoopt op plek in Tweede Kamer voor nieuwe plattelandspartij BBB

Lukt het varkensboer Erik Stegink uit Bathmen om voor de nieuwe BoerBurgerBeweging, BBB uit Deventer, in de Tweede Kamer te komen? Zelf rekent hij er al wel een beetje op dat hij straks de stal moet verruilen voor het pluche in politiek Den Haag. De voorspellingen lijken gunstig. Volgens de laatste prognoses stevent de nieuwe landelijke plattelandspartij af op een behoorlijke verkiezingswinst.

Het wordt een spannende dag voor de Bathmense varkensboer Erik Stegink, die op nummer drie van de BBB-kieslijst staat. Volgens de laatste peilingen lijkt het de partij te gaan lukken om vanuit het niets met stip met twee of drie zetels de Tweede Kamer binnen te rollen.

"Dat is toch geweldig", zegt Stegink, die vanmorgen extra vroeg is opgestaan om zijn varkens nog even te zien voordat het verkiezingsspektakel van vandaag in volle hevigheid losbarst.

Spannend

"Het wordt een spannende dag, want het lijkt echt te gaan gebeuren, we brengen het platteland naar de Tweede Kamer", zegt hij opgetogen. "Eergisteren stonden we in de peiling met 0,9 procent van de stemmen al op 1,4 zetels winst."

"We hebben onze analisten aan het werk gezet en die zeggen dat in de agrosector, een sector met zo'n 600.000 potentiele kiezers, ook nog eens 25 procent overweegt op ons te gaan stemmen. Dat zijn omgerekend nog eens twee zetels extra, waardoor we op drie of vier zetels afstevenen, mooier kan het niet."

"Als dat zo is dan hoor ik erbij en ga ik richting Den Haag om de belangen te behartigen." Over zijn besluit om voor de partij aan de Tweede Kamerverkiezing mee te doen zegt hij: "Ik ben al 27 jaar actief in de lokale politiek hier in Deventer. Toen BBB voorbij kwam met de vraag om het platteland naar Den Haag te brengen, kon ik geen nee zeggen."

Platteland op één

De partij past hem als een gegoten jas. De partijpunten sluiten naadloos aan bij zijn wensen en idealen. "Het klinkt misschien wat campagne-achtig maar wij zeggen: 'op één, twee en drie staat bij ons het platteland'. We willen alle politieke plannen gaan beoordelen op hun uitwerking voor het platteland. Daarbij hebben we oog voor het behoud van de leefbaarheid in de kleinere kernen en dorpen. De kleine scholen, de cafés en buurthuizen moeten hun kracht behouden. En nog heel veel meer zaken die in het verlengde daarvan liggen."

Maar ook de boeren moeten volgens de BBB kunnen blijven boeren in Nederland. 'Ik ben zelf boer, varkensboer uit Bathmen, en ik zal me daarvoor inzetten. Ik kan zo een heel hoofdstuk opsommen met punten die ons boeren bedreigen."

Boer is de spil

"Maar dat doe ik nu niet, ik wil vooral duidelijk maken dat de boeren voor de BBB het middelpunt van het platteland zijn. Ze zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar ook voor het onderhoud van groen en de landschappen. Er zijn veel meer factoren te noemen, maar de boer is voor ons een belangrijke spil van het platteland. Zeker niet de enige, want we zijn een plattelandspartij waarvan de boer onderdeel is."

Stiekem gaat de varkensboer uit Bathmen er al wel vanuit dat hij straks op plek drie de Tweede Kamer instroomt, maar lukt het niet, dan ligt er toch een belangrijke politieke taak op hem te wachten.

"Mocht een derde zetel onverhoopt niet lukken dan zie ik een belangrijke rol voor mij bij de ondersteuning van onze partij in Den Haag. Zoals het nu lijkt zal het in ieder geval lukken om met één zetel in de Tweede Kamer ons geluid te laten horen."