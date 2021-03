Winst bouwbedrijf VolkerWessels daalt door corona en stikstof, maar orderboek is dikker dan ooit

Bouwbedrijf VolkerWessels, eigendom van de Rijssense familie Wessels, heeft last van de corona- en stikstofcrisis. De nettowinst liep vorig jaar met 16 procent terug tot 119 miljoen euro. Desondanks is het bedrijf tevreden met het resultaat. Ondertussen is het orderboek gegroeid tot bijna tien miljard euro.

VolkerWessels is het door de in 2017 overleden Dik Wessels opgerichte conglomeraat van in totaal 120 bedrijven. In Overijssel zijn dat onder meer Goossen te Pas Bouw en Systabo in Enschede, De Groot in Vroomshoop , Reinaerdt deuren in Haaksbergen en natuurlijk VolkerWessels bouw in Rijssen, de bakermat van het concern.

Een na grootste bouwer van Nederland

Het concern zegt dus 'tevreden' te zijn met de resultaten. De omzet zakte licht naar iets onder 6,5 miljard euro, de nettowinst zakte dus met 16 procent naar 119 miljoen. VolkerWessels is onder meer actief in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika in onder meer bouw, infrastructuur en energie en telecom. In totaal werken er 17.000 medewerkers. In Nederland is alleen de BAM groep nog nipt groter met een omzet rond de 7 miljard euro.

Corona had z'n weerslag op het resultaat, zo schrijft het bedrijf. "Met name in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en België hebben de strenge lockdowns in het tweede kwartaal de resultaten in die markten onder druk gezet."

"In Nederland bleven de gevolgen relatief beperkt en had VolkerWessels voornamelijk last van toenemende inefficiëntie op projecten. Disruptie in de toeleveringsketens, uitval van personeel en inzet van extra materieel om de 1,5 meter te waarborgen hebben geleid tot extra kosten die niet altijd aan klanten doorberekend konden worden."

Stikstofcrisis

Daarnaast had VolkerWessels nog last van de stikstofcrisis: "In onze Nederlandse infrastructuuractiviteiten bleven de gevolgen van de stikstof-, PFAS/PFOS-problemen aanhouden. Hoewel de wetgeving om de stikstof problematiek voor de bouwfase van projecten op te lossen inmiddels door het parlement is goedgekeurd, biedt deze wetgeving geen oplossing voor de gebruikersfase."

"De voortduring van het stikstof probleem, voor met name de Infra sector, wordt weerspiegeld in een lagere orderportefeuille van onze Nederlandse Infrastructuur divisie. Het uitblijven van een structurele oplossing zal een negatieve invloed blijven hebben op de aanbesteding van nieuwbouw infrastructuur projecten in 2021 en daarna."

Noodklok

Het bedrijf luidt de noodklok over de snelheid in het bouwen van huizen: "Teneinde de overheidsdoelstelling van 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren, is het noodzakelijk dat de vergunningsverlening wordt vergemakkelijkt en ook buitenstedelijke gebiedsontwikkeling versneld ter hand wordt genomen."

Het bedrijf verwacht "dat het aandeel industrieel geproduceerde woningen verder zal toenemen." En dat soort woningen wordt onder meer gebouwd bij 'Morgen Wonen' in Rijssen en bij De Groot in Vroomshoop, die binnenkort ook een nieuwe fabriek opent in Enschede.

Reggeborgh

Bouwconcern VolkerWessels is sinds april 2020 niet meer aan de Amsterdamse beurs genoteerd. VolkerWessels is nu volledig eigendom van investeringsmaatschappij Reggeborgh van de familie Wessels. De beide dochters van Dik Wessels mogen dus 119 miljoen euro bijschrijven bij hun vermogen, dat volgens zakenblad Quote wordt geschat op 3,4 miljard euro. Daarmee staan ze op de derde plek in de 'rijkenlijst'.