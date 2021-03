Twentse winkeliers zoeken grenzen op van coronaregels: "Niet de bedoeling"

Niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken en meubelwinkels, mogen sinds begin maart weer een beperkt aantal klanten ontvangen. Reserveren is vooraf verplicht en je mag alleen winkelen binnen een bepaald tijdslot.

Overtredende winkeliers

Niet alle winkels in Twente houden zich strikt aan die regels, blijkt uit een rondgang langs diverse zaken in de regio. "Ik hoor die signalen ook in mijn rol als lokaal burgemeester, maar wij hebben geen handhavers op elke straathoek staan", zegt Arjen Gerritsen, namens de Veiligheidsregio Twente en tevens als burgemeester van Almelo.

"Met onze handhavers praten we erover en we sturen ze er ook op uit om overtredingen vast te stellen. Deze regels zijn er niet voor niks: we moeten gezond blijven met elkaar. Dus we gaan daar ook op handhaven met elkaar."

"De regels voor winkeliers zijn er niet voor niks", zegt Gerritsen:

'Begrijp de behoefte'

Gerritsen zegt te begrijpen dat winkeliers weer omzet willen draaien. "En ik snap ook dat klanten er graag weer op uit willen om te winkelen. Maar, heel vervelend, het is nog niet zo ver. De maatregelen die het kabinet nu genomen heeft voor een geschakelde openstelling van de winkels, die zorgt ervoor dat het aantal besmettingen niet gaat oplopen."

Het is overigens aan de burgemeester van een gemeente om toe te zien op het naleven van de coronaregels. "Maar ik ken verhalen uit mijn eigen gemeente waar winkeliers de regels ook weleens overtreden", zegt Gerritsen als burgemeester van Almelo.

En hoewel Twente momenteel een van de laagste besmettingscijfers van Nederland heeft, benadrukt Gerritsen dat het nog volhouden geblazen is. "We zijn er nog lang niet. Alleen als we dat uithoudingsvermogen hebben met elkaar, houden we die weg omhoog vast."