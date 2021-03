Advocaat Zwolse wapenhandelaar: "Cliënt aangehouden voor wapenbezit, niet voor moord op Henk Wolters"

De advocaat is nog maar net raadsman van Zwollenaar De Gier. Die laatste werd vorige week zenuwachtig, nadat deze omroep bekend maakte dat zijn naam in de Zwolse onderwereld circuleerde als betrokkene. "Ik maak niet vaak mee dat de ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen", zegt de advocaat. "Meer durf ik nu niet te zeggen, want ik weet niet of er beperkingen gelden. Ik ben nu op weg naar het eerste verhoor."

Machinegeweren

Onlangs maakte de politie meer bekend over de vondst van een arsenaal aan wapens in een Zwols bosje. Er lagen meerdere machinegeweren in vaten verstopt onder de grond. Met een van de wapens bleek Henk Wolters te zijn doodgeschoten op oudejaarsavond 2019.

Het wapentuig dat werd gevonden in een Zwols bosje (Foto: Politie)

Liquidatie

Henk Wolters stond bekend als een drugs- en wapenhandelaar. Voordat een strafproces tegen hem begon, werd 'ie geliquideerd. Verschillende leden van zijn bende en afnemers stonden wel terecht. Tijdens die rechtszitting werd duidelijk dat Wolters veel zaken deed met De Gier.

Vorige week zoemde zijn naam derhalve rond in de onderwereld als betrokkene bij de wapenvondst en mogelijk dus ook de moord op Wolters. "Dat laatste is dus voorlopig niet aan de hand", aldus zijn raadsman.

Onderzoek

Gisteren werd de woning van De Gier aan de Weidesteenlaan ondersteboven gekeerd door de politie. Ook werd er onderzoek gedaan bij het huis van zijn vriendin in Meppel. Daar werd onder meer met metaaldetectoren gespeurd.

Gisteravond laat was er nog een inval aan de Polsbroek in Zutphen. Daar werd een man aangehouden. De politie heeft nog geen reactie gegeven of die aanhouding bij hetzelfde onderzoek hoort.