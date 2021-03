Nog steeds obstakels rondom prestigieus nieuwbouwproject De Kop in Enschede

Het moet het grootste nieuwbouwproject van Overijssel worden: De Kop van de Boulevard in Enschede. Met vier grote woontorens, kantoren en horeca in het hart van de stad. Maar na drie jaar bakkeleien, is één belangrijk perceel dat nodig is voor het nieuwbouwproject nog steeds niet in handen van de gemeente. Het overleg daarover is uitgesteld.

Het gaat om het perceel van de ING-bank, gelegen aan de huidige Boulevard. De bank raakte drie jaar geleden in conflict met de gemeente, omdat het weigerde het pand te verkopen. In november liet de gemeente weten 'in goed gesprek te zijn met de ING over de aankoop van het pand. Maar een half jaar later, zijn de overleggen nu uitgesteld.

Uitstel van het overleg

"Het neemt meer tijd in beslag, ook omdat ING meer tijd nodig heeft om zich te kunnen oriënteren op een nieuwe locatie. Door corona en de toename aan digitale dienstverlening is ING ook opnieuw aan het bekijken aan welke eisen het toekomstige kantoorpand moet voldoen. Dit heeft geleid tot een uitstel van het overleg. Maar er is nog steeds sprake van een goede verstandhouding", meldt de gemeente na raadsvragen van de SP.

De gemeente wil met een zogenoemd voorkeursrecht het perceel van de ING-bank in handen krijgen. Op die manier voorkomt de gemeente dat de grond in handen komt van een investeerder die er vervolgens de hoofdprijs voor kan vragen.

De Kop van de Boulevard is een prestigieus nieuwbouwproject in Enschede. In het gebied tussen de binnenstad en ziekenhuis MST komen vier woontorens, met in totaal circa 600 appartementen. Daarnaast komt er ook ruimte voor kantoren en horeca. Het project kost een slordige 150 miljoen euro.

Niet zonder slag of stoot

De plannen voor het prestigieuze nieuwbouwproject De Kop gingen de afgelopen jaren niet zonder slag of stoot. Zo stapte Jeroen Hatenboer begin 2018 op als wethouder van Enschede, omdat hij het dossier niet door de gemeenteraad kreeg. Ook werden de plannen voor het project tussentijds gewijzigd, vanwege verschillen in inzicht tussen de gemeente en projectontwikkelaar LIFE.

Enschede ontving vorige maand ruim drie miljoen euro van het Rijk voor de ontwikkeling van De Kop en Ledeboer, een ander nieuwbouwproject in de stad. De gemeente kreeg het rijksgeld uit de 'pot' Woningbouwimpuls. De subsidie wordt in Enschede ingezet voor de ontwikkeling van 703 woningen, waarvan 62 procent in het betaalbare koop- en huursegment.