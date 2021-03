Stel, je mag één herinnering kiezen... welke neem jij mee?

"De antwoorden vertellen veel over de zin van het leven, en dat is iets anders dan geluk", vertelt Van de Goor. Met een recorder verzamelde ze honderden verhalen. Herinneringen van mooie momenten, zoals huwelijken en geboortes, vakanties en zonsondergangen, maar ook van ervaringen rond ziekte en overlijden.

Van de Goor bedacht de vraag niet zelf. "Het komt uit de film After Life, van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda. Ik werd er door geraakt en ik had meteen door, dat dat ene moment een heel veelzeggend en krachtig moment moest zijn."

Story Lab van de UT

Ze verzamelde de herinneringen eerst in kleine kring, later in haar cursussen als leiderschapstrainer en organisatiecoach en bij andere groepen. Aan de Universiteit Twente kreeg ze de mogelijkheid onderzoek te doen naar de verhalen aan het Story Lab, een onderdeel van de opleiding narratieve psychologie.

"Mensen kiezen niet alleen piekervaringen, maar ook hele doodgewone, alledaagse momenten, zoals de kinderen naar bed brengen of de ontbijtboel klaar zetten. Het gaat er om, welke betekenis je eraan geeft. Het wonder zit juist in de manier waarop het kleine ons kan verbinden met het grote."

Verbinding met de ander of iets hogers

Van de Goor promoveerde op het onderwerp en schreef er een toegankelijk boek over, Je leven in één herinnering. Haar verzameling herinneringen roept vragen op over het verschil tussen geluk en zin, welvaart en welzijn en het laat zien, dat hoe verschillend we ook zijn, we allemaal verbonden zijn op dezelfde thema's. "Het gaat in al die verhalen om verbinding, met de ander of met iets hogers."

Van de Goor benadrukt dat het delen van dit soort herinneringen met anderen iets teweeg brengt. "De mooie maar ook de pijnlijke momenten laten alle facetten van het leven zien. Het kan je perspectief op het leven veranderen." Veel is er volgens haar niet voor nodig. "Luister in stilte, vraag niet en onderdruk de neiging om te reageren."

Zondag 21 maart in Hoogtij.