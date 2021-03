Verkiezingsshow voor mensen met een verstandelijke beperking: "Iedereen moet politiek kunnen begrijpen"

Sebastiaan uit Zwolle en Gea uit Dalfsen trapten af met de Hallo Thuis Verkiezingsspecial. "We hebben het gehad over op welke partijen je kunt stemmen, waar de partijen voor staan en hoe het stemmen precies werkt", vertelt Sebastiaan. "Het is belangrijk dat iedereen de politiek kan begrijpen."

Verstandelijke beperking

Sebastiaan en Gea hebben zelf een verstandelijke beperking en zien hoe lastig het soms is om de politiek te volgen. "Het gaat over lastige thema’s en er worden vaak moeilijke woorden gebruikt", zegt Sebastiaan.

Datzelfde geldt voor de coronapersconferentie. Na het persmoment schakelen Sebastiaan en Gea live in om zelf verslag te doen. "Mark Rutte zegt vaak dat we ‘onze handen stuk moeten wassen’. Dat kan er voor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk zo lang hun handen wassen dat het vel van de handen af valt. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Daarom zeggen wij in onze ‘alternatieve persconferentie’: Was je handen goed."

Makkelijker uitleggen

Dat mensen met een verstandelijke beperking het handig vinden dat het wordt uitgelegd, blijkt wel uit de opmerkingen in de chat van de livestream. "We krijgen super veel leuke reacties", vertelt Gea. "Mensen vragen wat nou precies het verschil is tussen de partijen en wat er met hun stem gebeurt. Dat proberen wij dan op een goede manier uit te leggen."

En de minister-president mag volgens Gea ook wel iets beter zijn best doen bij het overbrengen van zijn boodschap. "Rutte zegt wel dat hij het makkelijk probeert uit te leggen, maar ik denk toch dat wij het voor onze doelgroep beter kunnen."