Geen verkiezingskoorts in Eesveen: stembureau niet coronaproof

Bewoners van Eesveen kunnen vandaag niet in hun eigen woonplaats terecht voor het uitbrengen van hun stem. Het plaatselijke buurtcentrum De Ontmoeting blijft gesloten, omdat het volgens de gemeente Steenwijkerland niet coronaproof is. Het gebouw is te klein.

Dat de locatie dicht blijft, leidt tot grote onvrede bij de ongeveer 400 kiesgerechtigden die normaliter hun stem uitbrengen in Eesveen. Zij moeten nu zo'n vier kilometer verderop stemmen, in Kallenkote of Steenwijk.

Natasja Groen, de plaatselijke postbode, vindt het belachelijk. "Voorheen konden we in het buurthuis stemmen en zelfs ook in de school. Daar kon het niet meer, omdat het niet rolstoelvriendelijk was. Maar nu kan het helemaal niet meer in het dorp."

"We zijn maar een kleine gemeenschap", vervolgt Groen. "Ouderen mochten drie dagen stemmen, omgerekend komt dat bij ons neer op zo'n negen stemmers per uur. Daarvoor is in De Ontmoeting genoeg ruimte, lijkt me. Maar toch moeten ze reizen om te kunnen stemmen. De volgende keer gewoon weer in Eesveen!"