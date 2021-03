GGD Twente opent nieuwe vaccinatielocaties in Hengelo en Nijverdal

De GGD Twente gaat twee nieuwe vaccinatielocaties openen in Hengelo en Nijverdal. Dat is nodig om op te kunnen schalen naar ruim 55.000 vaccinaties per week. Hiermee komt het aantal vaccinatielocaties in Twente op zes.

In Hengelo wordt er vanaf medio april geprikt in het Hazemeijercomplex aan de Tuindorpstraat 61. In Nijverdal komt er een vaccinatielocatie bij Hof van Nijverdal aan de Van den Bergsweg 3.

Eerder opende GGD Twente al vaccinatielocaties in Almelo, Enschede en Oldenzaal. Eind maart wordt de grote locatie in Enschede aan Colosseum 72 in gebruik genomen. Begin april opent de locatie in Markelo.

De GGD IJsselland en Twente zijn over een paar weken op 'oorlogssterkte' in de strijd om het vaccineren. In Overijssel worden vanaf mei 100.000 prikken per week gezet.