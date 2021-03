Contactonderzoekers wachten op werk: cursus Spaans of boodschappen om tijd te doden

Personeel dat bij externe partijen in opdracht van de GGD GHOR bron- en contactonderzoek uitvoert, moet regelmatig (lang) wachten op werk. Dat zeggen (oud-)medewerkers van locaties in Deventer en Zwolle. De gezondheidsdienst erkent dat het kan voorkomen dat personeel op werk moet wachten. Maar hoe kan dat?

Het bron- en contactonderzoek (bco) wordt opgestart als blijkt dat je corona hebt. Er wordt onderzocht met wie je in contact bent geweest om een beeld te krijgen van wie er mogelijk allemaal nog meer zijn besmet. Omdat de regionale GGD'en dat werk niet allemaal zelf aankunnen, wordt een deel uitbesteed aan externe partijen. Zoals VHD in Deventer en Yource in Zwolle.

Breien onder werktijd

Het personeel van beide locaties, dat door uitzendbureaus wordt geworven, moet veelal lang wachten op werk. Variërend van een paar uur tot in extreme gevallen zelfs een week en daarom zou er niet meer worden opgekeken van een collega die aan het breien is onder werktijd, stellen bronnen. Het maakt niet uit of het personeel daadwerkelijk aan dossiers werkt of wacht op een nieuwe casus. Als ze zijn ingeroosterd en niet naar huis worden gestuurd, krijgen zij betaald.

De GGD geeft toe dat werknemers moeten wachten op werk, maar volgens een woordvoerder is dat niet altijd zo. "Met de huidige besmettingsaantallen is het niet zo dat mensen niets te doen hebben. En dat is ook de reden waarom we nog steeds mensen aannemen. Het virus is grillig en kan snel oplaaien."

Landelijk gezien is er 7900 fte beschikbaar voor het bco-werk. De GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen dat op hetzelfde niveau houden, om te kunnen bijschakelen als er ineens veel werk is. Bijvoorbeeld bij een piek in het aantal besmettingen.

Inschatting

Volgens (oud-)werknemers is het wachten een frustratie onder het personeel. "We beginnen een uur eerder dan de GGD'en. Dat is om een achterstand van de voorgaande dag te kunnen wegwerken, maar die is er nooit. Dus dan zitten we standaard op werk te wachten."

De GGD'en schatten een dag van te voren in hoeveel manuren er nodig zijn om het verwachte werk te kunnen doen. Op basis daarvan roosteren de externe partijen personeel in. Per dossier wordt elf uur gerekend.

Meerdere oorzaken

Volgens de gezondheidsdienst zijn er meerdere redenen voor de wachttijden. "Het kan komen doordat autorisaties wat langer op zich laten wachten, IT-problemen of een menselijke fout. Ook is het mogelijk dat de aantallen casussen die dag toch anders zijn in een bepaalde regio dan verwacht. Of dat er veel gecompliceerde casussen zijn die in eerste instantie door een GGD zelf worden afgehandeld."

Cursus Spaans

Personeel dat vanuit huis mag werken, kan de wachttijd nuttig besteden. "Er zijn collega's die hun boodschappen onder werktijd doen, als ze thuiskomen blijken ze niets te hebben gemist. Ja, ik heb ook wel eens mijn huishouden gedaan terwijl ik vanuit huis werkte. Zo weinig is er te doen."

Behalve breien, een boek lezen of boodschappen doen, zijn er ook andere dingen om de wachttijd te doden. GGD GHOR: "Om deze tijd zo nuttig mogelijk in te kunnen vullen, biedt GGD GHOR Nederland bco'ers via de interne kanalen gratis een uitgebreid cursusaanbod aan. Van Spaans, communicatie, projectmanagement, bedrijfskunde en wat al niet meer."

Steeds nieuw personeel

Ondanks het personeel dat zit te wachten om aan de slag te kunnen, komen er toch steeds nieuwe groepen mensen die worden opgeleid tot bco'er. Volgens de (ex-)werknemers verbazen veel collega's zich daarover. "De dossiers die er zijn, moeten naar die groepjes. Omdat zij het werk moeten leren", zeggen ze.

Volgens de gezondheidsdienst is het opleiden van nieuw personeel nodig om het landelijke aantal fte op peil te kunnen houden, omdat er ook een uitstroom van personeel is. "Het virus is grillig en kan snel oplaaien. Daarom is ook de landelijke flexibele schil (externe partijen, red.) inzetbaar: als vangnet voor de GGD’en als zijzelf het werk niet meer aankunnen. De landelijke flexibele schil kun je zien als de brandweer: ook als er geen brand is, dan moeten de mensen wel paraat staan, voor het geval dat."

'Soms wat drukker'

"Mensen slijten hier letterlijk hun dagen door een boek te lezen of te breien. Er is gewoon amper werk", zegt een bco'er. Deze erkent ook dat het niet altijd zo is. "Soms hebben we het inderdaad wat drukker. Of eigenlijk hebben we dan wat te doen. Maar de meeste dagen zitten we te wachten op werk."