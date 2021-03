Hardenbergse Tweede Kamerkandidaten stemmen gezamenlijk: "We zoeken verbinding"

"Ik denk dat dit een mooie manier is om uit te stralen dat we samenwerken om problemen op te lossen", vult Boshove aan. "We pakken de gemeentelijke onderwerpen al samen op en ook dit straalt uit dat we er samen voor willen gaan."

Volgens Van der Wel is het vooral belangrijk om uit te stralen dat er regionaal gestemd moet worden. "Natuurlijk heb ik graag dat iedereen op mij stemt, maar kies je voor een andere partij, kies dan wel de regionale kandidaten."

"Het is een ludieke actie", zegt Schuurman. "Het is belangrijk om nu saamhorigheid uit te stralen. We leven in een democratie, dan moet je het ook met elkaar doen."