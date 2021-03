Uitslagen druppelen binnen in Overijssel: VVD wint, CDA krijgt flinke klappen

De VVD lijkt de meeste zetels te veroveren bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bleek uit al uit de landelijke exitpoll maar ook uit de uitslagen die vannacht binnendruppelen. In Overijssel doet de BoerBurgerBeweging goede zaken. Die partij is op weg naar een zetel in de Kamer. Die conclusie kan getrokken worden nu de eerste gemeenten in Overijssel de verkiezingsuitslagen bekendmaken.

Bekijk hieronder de voorlopige zetelverdeling. Het overzicht vernieuwt automatisch.

Volgens de exitpoll komt de VVD uit op 35 zetels, twee meer dan tijdens de verkiezingen van vier jaar geleden. Dat de partij van Mark Rutte daarmee opnieuw de grootste is, lijkt wel zeker. D66 is de grote winnaar van de verkiezingen. Die partij gaat op basis van de exitpoll naar 26 zetels, een winst van zeven. Het CDA, traditioneel groot in Overijssel, verliest landelijk, maar krijgt ook regionaal harde klappen. In Ommen verliest de partij zelfs vijftien procent van de stemmen.

PVV verliest landelijk twee zetels en zakt naar de derde plaats terwijl er in de aanloop naar de verkiezingen nog sprake was van een strijd tussen PVV, CDA en D66 om de tweede plaats. In de uitslagen die nu binnen zijn, is te zien dat in Overijssel op nieuwe partijen is gestemd, maar dat ook Forum voor Democratie winst boekt.

BoerBurgerBeweging

Als de prognoses kloppen, heeft de BoerBurgerBeweging één zetel veroverd. Dat zou betekenen dat Caroline van der Plas uit Deventer haar entree maakt in de Tweede Kamer. Naast de BoerBurgerBeweging komen er waarschijnlijk meer nieuwkomers in de Tweede Kamer. De partijen Volt (drie zetels) en JA21 (drie zetels) en Bij1 (één zetel) komen in de Kamer.

In de loop van de nacht en ochtend geven steeds meer gemeenten hun uitslagen door. Dan valt ook meer te zeggen welke Overijsselse kandidaten zich, eventueel op basis van voorkeursstemmen, mogen verheugen op een zetel in de Tweede Kamer. Pas op 26 maart stelt de Kiesraad de uitslag van de verkiezingen vast en op 30 maart is de verkiezingsuitslag definitief.

Op onderstaande kaart is te zien op welke partijen er in Overijssel in de de verschillende gemeenten is gestemd. De kaart wordt automatisch aangevuld als er een nieuwe uitslag binnen is.