Nieuw Twents beleid voor bestrijding zorgfraude in de maak: 'Nieuwe zorgbureaus voortaan vooraf controleren'

De regio Twente heeft landelijk gezien de reputatie dat hier relatief veel zorgfraude wordt gepleegd. Uit een onlangs gepresenteerd onderzoek blijkt dat het probleem van de georganiseerde misdaad, die actief is in de zorg, nog veel groter is dan aanvankelijk gedacht.

Cliënten als hennepknippers

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat malafide zorgondernemers daarbij uiterst gestructureerd en goed georganiseerd te werk gaan. Het zijn met name drugscriminelen die kans zien door te dringen tot de zorgbranche, waar vaak enorme bedragen aan zorgsubsidies voor het oprapen liggen.

De georganiseerde misdaad deinst er daarbij zelfs niet voor terug om kwetsbare cliënten seksueel uit te buiten of in het kader van dagbesteding in te zetten als hennepknippers, zo blijkt uit het onderzoek.

Opheldering geëist

Voor PVV-raadslid Stebastiaan Stöteler was het rapport aanleiding bij het Almelose gemeentebestuur opheldering te eisen over de situatie in de Aastad.

Uit antwoorden van het college van B en W blijkt nu dat er de afgelopen maanden in alle stilte een nieuwe Projectgroep Aanpak Zorgfraude is geformeerd die zich voor de hele regio Twente gaat richten op bestrijding van dit fenomeen.

Brede samenwerking

In de nieuwe projectgroep wordt samengewerkt door de 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar Menzis, de Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV, de politie, het Openbaar Ministerie, de sociale recherche, het landelijk Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het RIEC, het Informatie- en Expertisecentrum in de regio Twente. Deze instantie is speciaal door de overheid in het leven geroepen in de strijd tegen de zogenoemde ondermijning: het fenomeen waarbij de onderwereld weet door te dringen tot de bovenwereld.

Discussie over controle

In Twente is al langere tijd een discussie gaande over de manier van controleren van zorgbureaus.

Nu nog geven de meeste gemeenten nieuwe zorgaanbieders eerst een vergunning, om ze vervolgens achteraf uitgebreid door te lichten. Steeds meer politici willen echter dat de zorgaanbieders vooraf worden gescreend.

Dit om te voorkomen dat eventueel naderhand allerlei rechtszaken moeten worden gevoerd om verleende zorgsubsidies terug te krijgen. Ook komt het nu nog voor dat dubieuze zorgondernemers door bijvoorbeeld de gemeente Almelo worden geweerd, maar dat ze via het zorg-samenwerkingsverband Samen14 elders in Twente nog 'gewoon' een contract hebben en zorggelden kunnen incasseren.

Juist omdat ze controle 'aan de poort' wilden, zijn de gemeenten Almelo en Hof van Twente eerder al uit Samen14 gestapt. Ook Tubbergen bereidt een vertrek uit Samen14 voor.

Krachten bundelen

De nieuwe Projectgroep Aanpak Zorgfraude komt nu tot de conclusie dat de aanpak van Almelo en Hof van Twente ook voor de rest van de regio de meest doeltreffende methode is.

De projectgroep adviseert dat de Twentse gemeenten hierin hun krachten moeten bundelen.

Om kwaadwillende zorgondernemers uit te sluiten vereist het een gezamenlijk beleid vanuit 14 Twentse gemeenten dat contracten en gunningen vóóraf plaatsvinden, aldus het Almelose college van B en W in antwoord op de PVV-vragen.

Gemeenten aan zet

Wethouder Eugène van Mierlo is behalve wethouder van Almelo ook - samen met wethouder Rob Christenhusz van Oldenzaal - portefeuillehouder Aanpak Zorgfraude voor de regio Twente. Van Mierlo laat desgevraagd weten dat de projectgroep recent een voorstel heeft ingediend bij de Twentse gemeenten.

Tekst gaat verder onder foto

De Almelose wethouder Eugène van Mierlo is pleitbezorger om nieuwe zorgaanbieders 'aan de poort' te controleren. (Foto: Gemeente Almelo / Rikkert Harink)

Strekking van dit voorstel: nieuwe zorgaanbieders voortaan vooraf checken of ze bonafide zijn. Volgens de wethouder is het nu aan de gemeentebesturen om zich over dit voorstel te buigen en een beslissing te nemen. Binnen enkele weken wordt hierover duidelijkheid verwacht.

Het Almelose gemeentebestuur antwoordt verder op de PVV dat het z'n ervaringen en successen graag met andere gemeenten wil delen. "De ambitie van dit project is een dusdanig beleid en bijbehorende handelwijze te formuleren dat oneigenlijk gebruikt van zorggeld niet meer voorkomt."

'Goed nieuws'

PVV'er Sebastiaan Stöteler reageert positief op de lancering van de nieuwe projectgroep: "Dat was nog niet bekend, maar dat is erg positief nieuws. Het is een goede zaak dat er nu eindelijk eenduidig beleid voor de hele regio wordt ontwikkeld. We moeten blijven strijden tegen zorgfraude en de enorme bedragen die daarmee gepaard gaan."