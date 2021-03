Bibliotheken in gemeente Dalfsen maken zich op voor nieuwe bezuinigingen: ‘Minder geld, zelfde taken’

"Het nieuwe donorregister is nou een typisch voorbeeld”, vertelt Anke Bruggeman, directeur van Bibliotheken Dalfsen. “De brief over de nieuwe donorwet is bij alle Nederlanders op de deurmat gevallen, maar heel veel mensen begrijpen niet wat erin staat. Bij de bibliotheek kunnen mensen aankloppen en vragen om zo’n overheidsbrief met iemand door te nemen. Dit soort taken hebben bibliotheken er steeds meer bijgekregen.”

Zelfde taken, minder geld

Ondanks dat het takenpakket is gegroeid en er meer expertise nodig is, blijven de budgetten achter. Vanaf 2023 zullen de bibliotheken in de gemeente Dalfsen met vijf procent gekort worden. “De komende twee jaar zijn we nog gedekt door de subsidie van de gemeente. Vanaf 2023 wordt er wel van ons verwacht dat we dezelfde taken blijven uitvoeren, maar dan met minder geld.”

Samenwerkingen

Om hun taken uit te kunnen blijven voeren, wordt er samengewerkt met bibliotheken in omliggende dorpen. Op die manier probeert men kosten te besparen en kunnen er subsidies worden aangevraagd. “De subsidie van de gemeente blijft onze grootste inkomstenbron, maar de pot bij de gemeente is dan ook op. Voor een extra subsidie kijken we dan naar de provincie Overijssel, die in sommige gevallen nog een steentje kan bijdragen.”

Laaggeletterdheid

In het coalitieakkoord van de gemeente Dalfsen is te lezen dat de gemeente veel aandacht wil schenken aan laaggeletterdheid. Volgens Anke Bruggeman is het onder veel burgers nog steeds een probleem.

"Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen van 0 tot 4 jaar de grootste ontwikkeling doormaken op het gebied van taal. Wanneer ouders zelf moeite hebben met de Nederlandse taal of kinderen niet het zetje kunnen geven om deze ontwikkeling op een juiste manier door te maken, kan dat later voor problemen zorgen. Ook voor die ouders kunnen taallessen bij een bibliotheek een uitkomst zijn. Daarmee zijn we ontzettend belangrijk bij de ontwikkeling van het kind.”