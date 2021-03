Meldkamer in Hengelo gaat eind 2022 dicht, personeelstekort voorlopig verholpen

Het besluit om de meldkamer in Hengelo te sluiten werd jaren geleden al genomen, maar nu is ook bekend per wanneer. Onlangs is groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw Operationeel Centrum (OC) in Apeldoorn, die de bestaande 112-meldkamers in Hengelo, Arnhem en Apeldoorn gaat vervangen. Zodra de nieuwe meldkamer gereed voor gebruik is worden de oude meldkamers, die verouderd zijn, definitief gesloten.

"Binnenkort vieren we het slaan van de eerste heipalen", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. "De planning is dat het gebouw in mei 2022 wordt opgeleverd. Daarna wordt alle elektronica geïnstalleerd en worden de centralisten bijgeschoold om in de nieuwe omgeving te werken. Eind 2022 zal de nieuwe meldkamer naar verwachting operationeel zijn."

De nieuwe meldkamer in Apeldoorn vervangt de huidige in Hengelo (Foto: Cepezed / Politie?)

Personeelstekort

Voor centralisten die in Overijssel wonen en nu nog in Hengelo werken, betekent dat straks een langere reistijd. Daar komt bij dat de politie in Oost-Nederland langere tijd met personeelstekort op de meldkamers kampte. De krapte was zelfs zo groot, dat er voor het eerst personeel werd geworven van buiten de politieorganisatie.

Inmiddels zijn 'de gaten' weer opgevuld, benadrukt de politie. "Op dit moment is de bezetting van het Operationeel Centrum op orde. Mogelijk gaan we later dit jaar of volgend jaar wel weer een aantal externe vacatures openstellen."

Werkdruk

Volgens politievakbond ACP is de werkdruk op de meldkamer 'nog steeds hoog'. "Het tekort aan centralisten wordt mede veroorzaakt door de verhuizing van de meldkamer naar Apeldoorn. Niet iedereen zal die beweging immers gaan maken", zegt voorzitter Gerrit van de Kamp. "We zullen kritisch blijven volgen of er straks wellicht weer tekorten ontstaan."

Het aantal meldkamers in Nederland wordt flink teruggeschroefd: er blijven tien meldkamers over, waar dat er jaren geleden nog 22 waren. De nieuwe meldkamer in Apeldoorn heeft straks heel Oost-Nederland als verzorgingsgebied. Als burger ga je er overigens weinig van merken; volgens de politie verandert er niets aan de inzet van de hulpdiensten.