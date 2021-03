Teler en restaurant starten aspergeseizoen met chefkok aan huis

Onder begeleiding van teler Henk de Weerd lukte het de wethouder om de asperge binnen enkele ogenblikken boven de grond te krijgen. “Ik heb nu de smaak wel te pakken, denk ik”, lacht Van Loevezijn terwijl vanaf de zijlijn gegrapt wordt dat hij aangenomen is. “We beginnen hier wel wat eerder dan in het gemeentehuis.”

'De zon moet eerst even zijn werk doen'

Hoewel de asperges in de buitenlucht nog in de wintermodus staan, beginnen de eerste exemplaren van het witte goud in de kas in Wesepe hun kop uit de grond te steken. “Buiten is het nog veel te koud he. We stonden een paar weken geleden nog op de schaatsen. De zon moet eerst even flink zijn werk doen”, vertelt Jeroen de Weerd.

Toch werd vandaag het aspergeseizoen de De Weerd afgetrapt samen met restaurant Het Buitenhuys, met een speciale actie. Twee winnaars krijgen bezoek van de chefkok van het restaurant, hij kookt bij hen thuis een vijfgangen aspergediner.

Jeroen de Weerd (aspergeteler) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'Echt heel veel reacties gehad'

“Om mensen toch in het zonnetje te zetten, het is gewoon een hele bijzondere tijd”, legt Inge Koning-Neppelenbroek van het restaurant uit. Een oproep van de teler en het restaurant leverde aardig wat reacties op. “We hebben echt heel veel reacties gehad. Schrijnende verhalen, mooie ontroerende verhalen, maar ook van mensen die thuis zitten met corona. Ook hebben we positieve dingen gehoord hoor van ‘die moet echt in het zonnetje gezet worden’.”

Inge Koning-Neppelenbroek en chefkok Niek van Leeuwen (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

De wethouder mocht de winnaars vanmiddag bekendmaken. Melanie Zwama en Linda Buitenweg uit Zwolle zijn de eerste gelukkigen die de chefkok op visite krijgen. Ook de familie Stegeman uit Heino mag bezoek verwachten, ook zij zijn vanmiddag tot winnaars uitgeroepen.