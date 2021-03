Burgemeester Bilder van Zwartewaterland tevreden over verkiezingsdag in coronatijd

De gemeente Zwartewaterland is al langere tijd het zorgenkindje als het om coronacijfers gaat. Vooral in Genemuiden zijn op dit moment veel besmettingen. Burgemeester van Zwartewaterland Eddy Bilder gaf vorige week aan zich grote zorgen te maken en een situatie zoals eerder in Hasselt te willen voorkomen. Hoe verliep de verkiezingsdag vandaag?

Een lange rij stemmers staat rond zeven uur vanavond te wachten bij De Kaaihof in Genemuiden. Normaal gesproken is dit een feest- en trouwlocatie, maar op deze dag is het ingericht als stembureau. Voor het eerst, want er moest ook in Zwartewaterland worden uitgeweken naar grotere locaties die coronaproof zijn.

Gastheer of gastvrouw

Coördinator Christine van de Wetering houdt alles nauwlettend in de gaten: ‘‘Het loopt de hele dag heel goed door. Mensen houden afstand. Voor corona werd een stembureau bemand door drie personen, nu moest dat volgens de regels vier zijn. Wij hebben er per locatie eentje extra aan toegevoegd in de vorm van een gastheer of gastdame die de hele dag bij de deur oplet of er niet te veel mensen binnen aanwezig zijn.’’

Het was nog best een werkje om alles te kunnen regelen. ‘‘Stembureauleden moeten uit elkaar zitten en achter schermen, tussen de stemhokjes hoort een bepaalde afstand. Daarnaast moesten we een groot aantal alternatieve locaties zoeken. Normaal gesproken kan het stemmen in scholen, maar dat soort locaties waren te klein. Daar zijn kerken of een sporthal voor in de plaats gekomen.’’

Veilig stemmen

Vorige week waren er in Genemuiden nog 53 besmettingen en er is wekelijks sprake van een verdubbeling. Hoogstwaarschijnlijk waart er de Britse variant van het virus rond. Daarom opende de GGD er onlangs een extra testlocatie. Van de Wetering: '‘Voor de bemanning van de stembureaus hadden we voor de zekerheid al vervangers geregeld en die waren nodig.’’

Burgemeester Eddy Bilder kijkt tevreden terug op de verkiezingsdag. ‘‘Het stemmen hebben we goed georganiseerd en kon veilig. Als je de maatregelen serieus in acht neemt, is het vertrouwd om te gaan stemmen.’’ Naast alle landelijke maatregelen werden er weinig extra maatregelen getroffen in de gemeente. ‘‘Alleen dus de vijfde persoon per stembureau.’’

Hoge opkomst

Veel coronabesmettingen betekent veel mensen in quarantaine. Is de opkomst niet in gevaar gekomen? ‘‘Ouderen boven de 70 jaar konden al per brief stemmen en vanaf maandag waren er drie stembureaus open voor vroegstemmers. Inwoners die in quarantaine zitten konden iemand machtigen. Je mag maximaal voor drie andere personen stemmen.’’

De opkomst in Genemuiden is altijd hoog en was in 2017 maar liefst 87,1 procent. Bilder: ‘‘Dat gaan we vast weer redden. Onze inwoners zijn over het algemeen heel erg overtuigd van hun politieke keuzes en met het machtigen moet het goedkomen.’’