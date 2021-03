Zij-instromers zijn goud waard voor Overijsselse zorgsector die snakt naar nieuw personeel

Om het grote personeelstekort in de zorg aan te pakken, is het de hele week ’Ontdek de zorg week’. Koningin Máxima praat vandaag online met vier herintreders en zij-instromers die vanuit een heel ander beroep de overstap hebben gemaakt naar een baan in de zorg en welzijn. Dit is niet geheel toevallig. Zij-instromers zijn momenteel de belangrijkste groep voor zorginstellingen die op zoek zijn naar nieuw personeel.

Lastige zoektocht

"Het is een lastige zoektocht", geeft Milka Nooij toe. "Dat is al een aantal jaren zo. Je kunt echt zeggen dat we blij zijn als we weer een kandidaat hebben." Ook in Overijssel zijn zij-instromers graag geziene gasten. Het zijn vaak hoog opgeleide mensen, die om wat voor reden dan ook ander werk zoeken. De aanleiding kan een ontslag zijn, een faillissement of de drang naar een nieuwe uitdaging.

Nooij: "Als we een zij-instromer hebben geworven, dan leiden we haar zelf op. Ik zeg haar, omdat het vooral vrouwen zijn. Na een paar jaar, waarin ze vanaf dag één met cliënten werken, zijn ze verzorgende of verpleegkundige. We leiden ongeveer 140 zij-instromers per jaar op. Dit willen we graag opschalen naar 220."

Instellingen trekken samen op

Behalve Carinova zoeken alle zorginstellingen naarstig naar personeel. Anders dan in andere sectoren, wordt goed personeel niet weggekaapt. "Enkele jaren geleden zag je dat wel eens gebeuren, maar het is uiteindelijk niet de oplossing van het personeel", zegt Nooij. Vandaag de dag werken de instellingen nauw samen met elkaar in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. "Er zijn projecten waar iemand het eerste jaar de opleiding bij ons volgt en het tweede jaar ergens anders." De werkwijze heeft als voordeel dat mensen, door het kijkje in andermans keuken, terecht komen op de plek die hen het beste ligt en dat ze niet verloren gaan voor de zorg.

De druk op de zorg is hoog, maar de kwaliteit staat niet ter discussie Milka Nooij, Carinova

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat iets meer mensen dan normaal zich meldden voor een baan in de zorg. "Dat komt ook door de aandacht in de media die er is. Dan zie je dat mensen erover gaan nadenken." Ondanks de grote vraag naar personeel, komt het soms voor dat mensen teleurgesteld moeten worden. "Onze leerlingen moeten uiteraard wel de juiste begeleiding krijgen, daar wringt het soms."

Hoewel de vraag naar goed opgeleid zorgpersoneel aanhoudend hoog is, blijft de kwaliteit van zorg op een hoog niveau. "De druk op de zorg wordt hoger, maar we zitten nog niet op het niveau dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Daar zijn we nog een eind van verwijderd."

“Je maakt echt het verschil”

Manon Tuitert (22) is wijkverpleegkundige in Deventer: ‘Je komt echt bij de mensen thuis, je bent te gast in hun eigen omgeving, dat maakt het heel bijzonder”, vertelt Manon terwijl ze onderweg is van de ene naar de andere cliënt. “Wij zien mensen in een heel kwetsbare situatie, tegelijk zorgen wij ervoor dat ze zich toch redden thuis. Je maakt hier echt het verschil”.

Wijkverpleegkundige |Manon Tuitert (r) en stagiaire Asli Özel (Foto: Carinova)

Op haar zestiende begon Manon al als vakantiekracht in de thuishulp bij Carinova. Ze voelde zich helemaal thuis in de wijk en groeide snel door. Inmiddels is ze al twee jaar wijkverpleegkundige en leidt zelf ook weer nieuwkomers op. Voor haar stagiaire Asli Özer (19) is de wijkverpleging nieuw: “Je weet niet wat je kunt verwachten als je de drempel over stapt, elke cliënt is weer totaal anders, dat is wel wennen maar ook wel heel interessant”.

"knop omzetten"

Manon en Asli wisten allebei al vroeg dat ze de zorg in wilden: “ik keek als klein meisje al graag naar programma’s als Traumacentrum”, vertelt Manon. “Vanaf dat moment wist ik al dat ik in de zorg wilde werken”.

Ook Asli smulde als kind al van ziekenhuisseries. Mensen die later als zij-instromer de zorg in willen kan ze het van harte aanraden: “Als je graag met mensen werkt is dit het mooiste wat je kan doen. Je moet natuurlijk wel een beetje tegen bloed en poep kunnen, soms is dat best schrikken in het begin, maar dat is een kwestie van de knop omzetten en gewoon je werk doen”.

Ontdekdezorg week

Tijdens de 'Ontdekdezorg week' kunnen potentiële zij-instromers en herintreders de mogelijkheden van werken in zorg en welzijn (her)ontdekken. Via digitale bijeenkomsten kunnen belangstellenden zich oriënteren, kunnen ze praktische informatie krijgen en meteen kennismaken met organisaties bij hen in de buurt.

De sector zorg en welzijn is één van de grootste werkgevers in ons land. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2018 en 2019 1,4 miljoen mensen in de sector actief waren. Het gaat om werknemers en zelfstandigen met een hoofdbaan als arts, verpleegkundige of verzorgende, die werken in het ziekenhuis of het verzorgingstehuis, in de wijkverpleging, de thuiszorg, de kinderopvang of de jeugdhulpverlening. Dit is inclusief al het personeel met een administratieve of leidinggevende functie als hoofdbaan. Eind 2020 stonden er naar schatting 21.600 vacatures open voor zorgberoepen. Dat zijn er evenveel als een jaar eerder, voor corona. Bijna 1 op de 5 van die vacatures is voor verzorgenden IG.

In het tweede kwartaal van 2020 werkten er in de regio Twente bijna 53.000 mensen in de zorgsector, in de regio Zwolle meer dan 38.000 en in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe ruim 53.000.