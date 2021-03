Zo ziet het kleinste stembureau van Nederland eruit en het staat in Marle

Al jaren is het bureautje in de gemeente Olst-Wijhe de kleinste van het land. Normaal gesproken vanuit de woonkamer van Wim, waar kiezers na het stemmen een kopje koffie mogen drinken. Maar door de coronamaatregelen moest het bureau noodgedwongen verhuizen.

Wim vertelt: "In de woonkamer met drie mensen kan nog, maar je moet anderhalve meter afstand houden. Met de extra mensen op het bureau redden we het niet. We hebben ook nog niemand koffie aan kunnen bieden, want ze moeten zo snel mogelijk weer weg."

Bijzonder stemmers

Iedere verkiezing komen er weer mensen van heinde en verre. "We hebben mensen uit Duitsland gehad, die zoeken iedere keer een bijzonder stembureau op", vertelt Wim. "En mensen uit Rijswijk, die gingen hier een weekendje weg. Toch wel weer bijzondere stemmers."

Het stemlokaal in de schuur is in ieder geval geen blijvertje voor Wim. "Het zou op deze manier prima kunnen, maar in de woonkamer is het wat warmer en comfortabeler dan hier. Normaal gesproken kunnen we de mensen ook koffie aanbieden, dat kan nu niet."

Zien hoe het kleinste stembureau van Nederland eruit ziet? Kijk de video hieronder.