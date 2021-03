De la Torre na bijna drie jaar terug in nationale ploeg Verenigde Staten

Luca de la Torre is bijna drie jaar na zijn eerste en enige interland opnieuw opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. De middenvelder van Heracles Almelo behoort tot de selectie die de komende interlandperiode vriendschappelijke wedstrijden speelt tegen Jamaica en Noord-Ierland.

Die duels dienen ter voorbereiding op de Concacaf Nations League Final Four en de Gold Cup van komende zomer. Het team van bondscoach Greg Berhalter speelt op 25 maart tegen Jamaica in het Oostenrijkse Wiener Neustadt. Daarna reist de ploeg naar Belfast, waar op 28 maart Noord-Ierland de tegenstander is.

Op 2 juni 2018 maakte De la Torre zijn debuut in de A-selectie van de Verenigde Staten in een oefenduel met Ierland. Mogelijk volgt later deze maand dus zijn tweede interland.

PEC Zwolle

PEC Zwolle-spelers Slobodan Tedic en Yuta Nakayama mogen zich ook opmaken voor interlands: Tedic met Servië O21 en Nakayama met de Olympische ploeg van Japan. Thomas Lam staat op de reservelijst voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Finland.

Go Ahead Eagles

Bij Go Ahead Eagles zijn het Erkan Eyibil en Giannis Botos die Deventer voor even achter zich laten. De middenvelders zijn opgeroepen voor respectievelijk Jong Turkije en Jong Griekenland. Eyibil mist daardoor het competitieduel van maandag 29 maart met FC Den Bosch. Botos is dan wel van de partij.