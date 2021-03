Spannende dag voor CDA-kandidaat Marc Smellink (24)

Het is een zenuwslopende dag voor Marc Smellink (24). Het CDA-raadslid voor gemeente Dinkelland staat op een onverkiesbare 52ste plek op de lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen. Na maanden van online campagne voeren en kiezers motiveren is de finish in zicht. “Ik ben heel zenuwachtig ja.”

Gek genoeg is een zetel in Den Haag niet zijn doel. Waarom hij toch op de lijst staat? “Ik vind het belangrijk om de regio te representeren. Om kiezers de mogelijkheid te bieden om op lokale kandidaten te stemmen. Dat is ook weer een signaal naar Den Haag”, legt Smellink uit. Met meer regionale kandidaten op de kieslijst hoopt Smellink dat meer mensen daadwerkelijk gaan stemmen.

Lokale vertegenwoordiging

Het CDA werkt met een landelijke lijst, die tot nummer 51 overal hetzelfde is. Per regio zijn er extra mensen toegevoegd. In Overijssel kan je naast de landelijke nummer één tot en met eenenvijftig dus ook stemmen op twaalf kandidaten uit deze provincie. “Op deze manier proberen we de lijntjes tussen Den Haag en deze regio kort te houden.” De reden is heel simpel: “Mensen weten wat hier speelt, beter dan dat ze dat in Den Haag weten. Je moet op iemand kunnen stemmen die dat kan vertegenwoordigen.”

Corona-campagne

De juiste snaar weten te raken bij de kiezers is een uitdaging gebleken de laatste maanden. Campagne voeren ging anders dan andere jaren. Smellink, die naast kandidaat ook campagneleider voor het CDA in Overijssel is, heeft veel creativiteit moeten gebruiken om de kiezer te bereiken. Via online bijeenkomsten en social media is geprobeerd de kiezer zo goed mogelijk te bereiken.

Dat de complete campagne online moest, had ook zijn voordelen. “Het bij elkaar krijgen van alle kandidaten uit Overijssel gaat toch makkelijker via Zoom dan face to face”, bekent Smellink.

“Als je een mening hebt over politiek, moet je dat in het stemhokje laten weten” Mark Smellink

Jeugd motiveren

Een stereotype dat je nog regelmatig hoort is de desinteresse voor politiek bij de jeugd. Iets waar het jonge raadslid zelf niets van moet weten. “Ik denk dat het steeds normaler worden dat jongeren zich mengen in de politiek en in het maatschappelijk debat.” Niet meer dan logisch volgens de jonge politicus. “Zij hebben de toekomst. Dat klinkt cliché, maar het is wel de waarheid.”

Bij het aanspreken van de jeugd heeft hij, zo denkt hij, een voorsprong op oudere politici. “Ik ben zelf nog jong, dus weet goed wat er speelt bij de doelgroep.” Hij hoopt dan ook andere jongeren te kunnen motiveren om te gaan stemmen. “Als je een mening hebt moet je dat in het stemhokje laten weten, zo komt het ook aan in Den Haag.”

Met beide handen aanpakken

Mocht het toch zover komen dat hij met voorkeurstemmen de Kamer in kan, pakt hij die kans met beide handen aan. “De kans is extreem klein, daar ben ik me zeker van bewust, maar als de kiezers hun vertrouwen geven moet je dat aanpakken. Ongeacht je plek op de lijst.” Om exact die reden is hij behoorlijk zenuwachtig. “Deze kiezer uit Overijssel heeft bij eerdere verkiezingen laten zien dat ze graag op iemand uit de regio stemmen. De kans dat ik voldoende stemmen krijg is extreem laag, maar het is niet helemaal onmogelijk.”