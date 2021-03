Exitpoll: Caroline van der Plas met BoerBurgerBeweging in Tweede Kamer

In de I&O-slotpeiling van gistermiddag spande het er nog om. Voor onder meer de BoerBurgerBeweging was het duimen. De partij maakte in de laatste peiling kans op één zetel, maar het zou ook net niet kunnen lukken. Dat laatste lijkt niet het geval en dus mag Caroline van de Plas zich opmaken voor haar entree in de Tweede Kamer.

De blijdschap was dan ook groot in Deventer waar BBB de verkiezingsuitslag afwachtte. Toch blijft het nog even spannend. Want een exitpoll heeft een foutenmarge van twee zetels. In het gunstige geval betekent dat nog twee zetels er bij, maar het kan ook zomaar zijn dat BBB alsnog met lege handen komt te staan. Voorlopig houdt BBB stand, ook in een update van de exitpoll dus blijft de feeststemming in Deventer waarschijnlijk nog wel even voortduren.

VVD wint

VVD wint de verkiezingen volgens de exitpoll. De partij komt volgens die voorspelling op 36 zetels. Namens Overijssel staat Thom van Campen op de lijst van de VVD. Hij stond op een veilige zestiende plek op de lijst. De dertigjarige Van Campen is nu nog raadslid in Zwolle en politiek adviseur van minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport. Daniël Koerhuis uit Raalte, op plek negentien op de lijst, keert terug in de Tweede Kamer.

De tweede partij in de exitpoll is D66 geworden met 27 zetels, gevolgd door de PVV met zeventien zetels, een verlies van drie zetels. Dat betekent dat Edgar Mulder uit Zwolle, op plek vijftien wel op de kandidatenlijst komt, maar Roy van Aalst uit Hengelo op plek negentien niet. D66 was verwikkeld in een strijd met de PVV en het CDA om de tweede plek. Dat is niet gelukt voor het CDA, want die partij leidde een gevoelig verlies.

Flink verlies CDA

CDA is de vierde partij in de exitpoll geworden. Die partij leed een verlies van maar liefst vijf zetels en kwam uit op veertien zetels. Pieter Omtzigt uit Enschede keert dus terug in de Kamer, maar daar maakte niemand zich vooraf zorgen over want de Enschedeër stond op plek twee van de kandidatenlijst van het CDA. Interessant kan nog worden hoeveel voorkeurstemmen Omtzigt heeft gekregen. Hij is populair en wellicht hebben daarom veel mensen op hem gestemd. Misschien wel meer mensen dan op lijsttrekker Wopke Hoekstra? Ook Hilde Palland uit Kampen, op plek twaalf op de lijst, keert terug in de Tweede Kamer.

SP verliest ook stevig

De SP krijgt in de exitpoll van de NOS acht zetels. Dat betekent voor Nicole Temmink uit Zwolle dat ze niet in de Kamer komt. Ze staat op de dertiende plaats op de kandidatenlijst van haar partij. Dat was een plaats onder het aantal Kamerleden dat de SP de afgelopen periode had. De signalen over de uitslag van de SP waren niet gunstig, maar een verlies van acht zetels was ook niet voorzien.

Forum voor Democratie wint volgens de exitpoll zes zetels en komt op acht. De Partij voor de Dieren staat in de poll op vijf zetels.

De ChristenUnie staat op vier zetels, wat een verlies van één zou betekenen. Volt debuteert volgens de exitpoll met drie zetels in de Tweede Kamer.

Ook JA21 komt nieuw in de Kamer, met drie zetels. SGP houdt drie zetels. Denk zou een zetel verliezen en komt uit op twee zetels. Een andere debutant is volgens de exitpoll Bij1 met één zetel. 50Plus houdt één zetel over, drie minder dan ze nu hebben.

Uitslagen bij RTV Oost

De eerste getelde stemmen komen waarschijnlijk kort na half tien vanavond binnen via persbureau ANP. De uitslagen voor Overijssel zijn, als de eerste resultaten binnenkomen, terug te vinden op de site van RTV Oost. Die uitslagen worden automatisch verwerkt.

Rond middernacht komt het ANP waarschijnlijk met de voorlopige prognose. Die prognose is een doorrekening van de uitslag in enkele tientallen gemeenten naar een zetelverdeling in de Tweede Kamer.

Morgen stemmen geteld

Het tellen van de stemmen gaat tot diep in de nacht door, maar gemeenten kunnen er ook voor kiezen om het tellen morgen te hervatten. In de loop van 18 maart zijn waarschijnlijk alle stemmen geteld.

Uit de exitpoll blijkt ook dat Overijssel door slechts zes regionale Kamerleden wordt vertegenwoordigd. De afgelopen periode waren dat er nog acht.