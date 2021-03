Van der Plas over zetel BBB in Kamer: "Ik had het verwacht en hoop op nog eentje"

"Ik had het wel verwacht", aldus Van der Plas in haar eerste reactie, terwijl ze bijna haar excuses aanbiedt voor het zelfvertrouwen dat ze had in een goede uitslag. "Het bevestig alles, alles, alles waarin wij hebben geloofd de afgelopen twee jaar. Dat platteland gaan wij naar Den Haag brengen hebben we gezegd."

Met nul zetels kun je niks, met één zetel heb je al invloed Caroline van der Plas

Daarmee constateert Van der Plas tot haar volle tevredenheid dat de eerst verkiezingsbelofte van de partij op de verkiezingsavond al is ingelost. "Het is maar één zetel maar met die ene zetel kun je al invloed uitoefenen. Met nul zetels kun je niks."

Natuurlijk is er nog maar sprake van een exitpoll en dus kan het ook zomaar nog gebeuren dat BBB die zetel weer kwijtraakt. Er geldt immers een foutenmarge van twee zetels. Maar Van der Plas heeft geen twijfels. "Die zetel die blijft gewoon en we hopen nog op een zeteltje erbij maar dat zal blijken straks."

Die zetel blijft gewoon Caroline van der Plas

Van der Plas denkt dat boeren en tuinders op haar partij hebben gestemd, uiteraard. "Wij komen daar ook sterk voor op." Maar niet alleen die groep heeft in het stemhokje BoerenBurgerBeweging rood gemaakt. "Maar het zijn ook gewoon heel veel mensen die buiten die grote steden wonen. Maar ook wel mensen uit de stad zelf. Ik heb reacties gehad van mensen die in de stad wonen. Zij willen ook gewoon het gezonde verstand terug."

Boer Koekoek

Van der Plas denkt dat CDA last heeft gehad van de deelname van BBB aan deze verkiezingen. "Dat zag je ook in onderzoeken van agrarische vakbladen. Dat de meeste mensen het CDA de rug toekeren. Maar ook wel van de VVD." Van der Plas denkt dat haar partij ook heeft geprofiteerd van de chaos bij Forum voor Democratie. "Vorig jaar gingen veel boeren voor FvD. Maar die zijn daar na alle perikelen en na al het gedoe ook weggegaan."

Stapt Van der Plas dan nu in de voetstappen van boer Koekoek, fractievoorzitter van de Boerenpartij en een kleurrijk en markant Kamerlid? "Boer Koekoek komt steeds voorbij. Het is wel voor het eerst dat er een soort boerenpartij, ik wil het geen plattelandspartij blijven noemen, maar ik snap het. Het is voor het eerst dat het toch weer terugkomt." Tegen de vergelijking is ze niet. "Maar ik ben geen boer Koekoek."

Moeder en oma

Maar er is nog een vergelijking te maken met een politicus. De moeder van Van der Plas is wethouder voor het CDA geweest in Deventer. Dus eigenlijk geldt hier zo moeder, zo dochter. Allebei dus prominent actief in de politiek. "Ik ben met politiek opgevoed. Dat zit er wel in en haar moeder was ook politiek actief."