Vreugde bij VVD'er Thom van Campen, maar ook Zwols verdriet: 'Mijn zoontje zit te huilen op de bank'

Echt in spanning zat hij niet, met zijn zestiende plaats op de kieslijst van de VVD; de partij die peiling na peiling aanvoerde als grootste partij. Niettemin reageert Van Campen opgetogen op de uitslag - althans de exitpoll: "De steun die we hebben gekregen is fantastisch. Daar zijn we dankbaar voor", zegt Van Campen. "En: het schept ook een verantwoordelijkheid."

Wat hij morgenochtend als eerste gaat doen, als kersvers, gekozen Kamerlid? "Als het goed is ga ik morgen mijn geloofsbrieven overhandigen, om te kunnen worden beëdigd als Kamerlid. Dus de papierwinkel in orde maken die erbij hoort, maar vooral ook nagenieten." Al zijn het nu pas exitpolls, zegt hij erbij. "De avond is nog lang, we blijven het volgen."

Verbijstering

Nicole Temmink hoopte dat ze voor de SP in de Tweede Kamer zou komen, als nummer dertien op de lijst. Maar zoals het zich een uur na het sluiten van de stembussen laat aanzien, zit dat er zeker niet in. Haar partij ging terug van veertien zetels naar een schamele acht. "Mijn zoontje zit te huilen voor de televisie. Ikzelf heb enigszins verbijsterd naar de exitpoll zitten kijken."

"Dit is gewoon een hele nare uitslag", vervolgt Temmink. "Zeker voor het land. Links heeft het gewoon heel slecht gedaan. Dat is echt een klap." Ze vindt het nog te vroeg om een oorzaak aan te wijzen: "Dat moet worden onderzocht. We hadden er een ander gevoel bij. Dat het zó erg zou zijn hadden we in ieder geval niet verwacht."

Morgen weer aan de slag

Hoewel ze het in de eerste plaats erg vindt dat haar partij zo slecht scoort, vindt ze het ook persoonlijk jammer. "Natuurlijk is het een klap. We hebben hard gewerkt, maar het is niet goed gegaan."

Ondanks dat ze dus niet als Kamerlid werd gekozen, gaat ze morgen wel naar de fractievergadering van haar partij. "Ik ben ook medewerker van de partij. En we gaan morgen gewoon weer aan de slag."