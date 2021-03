Zo stemde Overijssel: CDA verliest fors, VVD in vijftien gemeenten de grootste

Het CDA heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen in Overijssel flink verlies geleden. De partij is nog maar in vijf Overijsselse gemeenten de grootste; vier jaar geleden was dat nog in dertien gemeenten.

Alleen in Hellendoorn, Twenterand, Tubbergen, Dinkelland en Ommen staan de christendemocraten nog op de meeste stemmen. In de grootste stad Enschede is de VVD net als vier jaar geleden de grootste partij. In 2017 was de PVV nog de tweede partij in Enschede, dat is bij deze verkiezingen D66 geworden. De VVD is in zestien Overijsselse gemeenten de grootste geworden, dat waren er nog acht in 2017.

Bekijk op het kaartje welke partij per gemeente de grootste is:

SGP houdt stand

In Deventer en Zwolle is D66, de partij van Sigrid Kaag, de grootste geworden. Vier jaar geleden was dat in beide steden nog de VVD. In Staphorst, Zwartewaterland en Rijssen-Holten houdt de SGP traditiegetrouw stand als grootste partij. Almelo was vier jaar geleden de enige Overijsselse gemeente waar de PVV de grootste werd, deze keer heeft de VVD de partij van Geert Wilders naar de tweede plaats verdrongen.

De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas uit Deventer komt met één zetel in de Kamer. De partij scoorde in alle Overijsselse gemeenten. Procentueel haalde de partij de meeste stemmen in Raalte (6,9 procent), gevolgd door Tubbergen (6,7) en Ommen (6,6). In Deventer haalde de partij 3,1 procent van de stemmen, in Hengelo, Enschede een Zwolle bleef het aantal stemmen op BBB onder de 1 procent.

In de loop van de dag wordt de rest van de stemmen geteld. Dan wordt ook duidelijk hoe in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is gestemd.