De kamsalamander; de waterdraak van het Witte Veen

"Neem je hoge laarzen mee?", appt boswachter Annemieke Ouwehand op de dag dat ze de fuiken uitzet. "Het is heel nat, ook buiten de poelen." Ze zet de fuiken een meter of twee uit de rand van de poel, zodat de salamanders er makkelijk in kunnen zwemmen. Een dag later gaat ze weer op pad om de gevangen dieren te tellen en los te laten. "Daar moet niet veel tijd tussen zitten, want dan krijgen ze honger."

De kamsalamander is een beschermde diersoort die leeft in Witte Veen (Foto: jauke boerdam)

Kamsalamander

Met hoge lieslaarzen loopt ze de eerste poel in. "Dit is altijd spannend, want je weet nooit of er wat in zit." Al snel verschijnt er een grote glimlach op haar gezicht. "Ja hoor! Twee mannen en twee vrouwen van de kamsalamander en één kleine watersalamander." Beide soorten hebben een kam op hun rug en zijn oranje op hun buik, maar de kamsalamander is veel groter. "Het zijn kannibalen en zo'n kleine past makkelijk in die grote..." Veel zijn het er niet volgens Ouwehand. "Ik heb er wel eens twintig in één fuik gehad."

"Als hij flirt, zwaait hij met zijn blauwige staart" Annemieke Ouwehand

Natura2000

Om de essentiële waterstand in het gebied vast te zetten, worden er aanpassingen in en rondom het gebied gedaan. Zo wordt het veen beschermd tegen verdroging en worden oude vennen hersteld. "Ook de kamsalamander wordt daar blij van en hopelijk groeit hij in aantallen." Ze doet één van de mannetjes in een melkfles, om het dier goed te bekijken. "Zie je die blauwe gloed op zijn staart? Daarmee zwaait hij om vrouwtjes te imponeren. Die kleur heeft hij alleen tijdens de paringstijd."

Nagellak

"Je kunt hem ook herkennen aan de nagellak op zijn pootjes", giebelt de boswachter. "Zie je die gele puntjes? De kleine watersalamander heeft dat niet." In de video hieronder kun je het dier goed bekijken. Tekst gaat verder onder de video.

Na het schoonmaken van de fuiken en de lieslaarzen worden de fuiken in een andere poel geplaatst. "We maken ze schoon met spiritus zodat er geen virussen van de ene poel naar de andere kunnen komen." Of het aantal salamanders hoger is dan zes jaar geleden, moet blijken als de monitoring klaar is en alle poelen zijn bekeken. Maar Ouwehand maakt zich geen grote zorgen. "Volgens mij gaat het hier wel goed met de kamsalamander."