Meer WW-uitkeringen in Twente, lichte daling in regio Zwolle

Het aantal WW-uitkeringen dat uitkeringsinstantie UWV vorige maand verstrekte is in Twente met 149 toegenomen. In de regio Zwolle daalde het aantal uitkeringen in die maand met 22.

In totaal werden vorige maand in Twente 9.604 WW-uitkeringen in Twente verstrekt. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 1,6 procent. Landelijk was sprake van een afname van 0,9 procent. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Twente 14,2 procent hoger. Dat is minder dan de landelijke stijging (19,1 procent).

Zwolle

In de regio Zwolle verstrekte UWV vorige maand 6.953 WW-uitkeringen, een daling van 0,3 procent. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Zwolle met 5,8 procent.

Zorg

De zorg is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Overijssel. Al voor corona waren er grote personeelstekorten in diverse zorgberoepen. Voor veel andere sectoren is de spanning op de arbeidsmarkt afgenomen tijdens de coronacrisis. Dit betekent dat werkgevers makkelijker personeel kunnen vinden en werkzoekenden meer concurrentie hebben bij openstaande vacatures. In de zorg is veel vraag naar bijvoorbeeld helpenden, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch praktijkassistenten en verzorgenden IG. Voor verzorgenden IG is de arbeidsmarkt zelfs zeer krap, stelt UWV.