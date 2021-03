Heracles en FC Twente strijden om ticket play-offs, sleutelduel voor PEC

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Heerenveen - FC Twente

Heerenveen mag bezig zijn aan een wisselvallig seizoen, de laatste vijf thuiswedstrijden leverden elk minimaal een punt op en onder meer Feyenoord en Vitesse werden onlangs verslagen in het Abe Lenstra-stadion.

2021 is nog niet het jaar van FC Twente. Van de twaalf wedstrijden na de jaarwisseling werden er maar twee in winst omgezet.

De trip naar Heerenveen levert de Enschedeërs de laatste jaren niet veel op. Eén punt slechts uit de laatste drie duels en maar één goal. De laatste zege bij Heerenveen dateert van begin 2016 toen er 1-3 op het scorbord prijkte. Henk Veerman, de huidige topscorer van Heerenveen, en Bruno Uvini scoorden voor rust. Vlak voor het eindsignaal beslisten Jerson Cabral en Hakim Ziyech het in Twents voordeel.

De uitslag van de laatste twee duels voorspelt niet veel goeds, zowel in Heerenveen als Enschede bleef het 0-0.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur.

Robbert Schilder, Felipe Gutierrez en Bruno Uvini na de zege van FC Twente op sc Heerenveen in 2016 (Foto: Orange Pictures)

PEC – VVV

Het degradatiespook waart nog niet echt rond in Zwolle, maar een nederlaag tegen VVV zal de zorgen wel enorm aanwakkeren. In 2021 won de nummer dertien PEC nog maar twee keer en omdat de ploegen onderin punten beginnen te pakken is een nieuwe driepunter broodnodig.

Waar PEC eerder al trainer John Stegeman ontsloeg, was het bij VVV na zeven nederlagen op rij deze week ook einde oefening voor Hans de Koning. De Limburgers staan vijftiende met maar vier punten minder dan PEC.

Het is een raadsel waarom, maar PEC wint zelden een competitieduel in Zwolle van VVV. De laatste PEC-zege dateert van mei 2000 en dat was ook nog eens een duel in de Eerste Divisie. De laatste thuisoverwinning op het hoogste niveau is 34(!) jaar geleden toen goals van Peter van de Waart en Edwin van Ankeren PEC naar die zeldzame 2-0 zege leidden. Saillant detail: Jos Luhukay, de opvolger van Hans de Koning, viel toen na rust in bij VVV.

Aftrap: zondag 12.15 uur.

De laatste thuiszege van PEC Zwolle op VVV in de competitie was in 2000. Henk van Steeg was toen trefzeker. (Foto: ANP)

Heracles – Sparta

Met zeven punten uit de laatste drie duels heeft Heracles de jacht geopend op de play-offs om Europees voetbal.

Heracles is al vijftien jaar ongeslagen in de Eredivisie in thuiswedstrijden tegen Sparta. En de 2-3 van 2006 was pas de tweede thuisnederlaag van de Almeloërs tegen Sparta sinds de invoering van die Eredivisie in 1956. De allereerste keer dat Sparta naar Almelo kwam, in 1963, werd het 1-2 met de Heracles-goal van Joop Schuman.

Het is ruim drie jaar geleden dat beide ploegen elkaar voor het laatst troffen in Almelo. De wedstrijd leek lang op 2-2 af te stevenen, maar in de slotminuut redde Vincent Vermeij de zege voor Heracles.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Bij de uitwedstrijd van GA Eagles tegen Dordrecht (0-0) mocht er eerder dit seizoen nog beperkt publiek aanwezig zijn (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles – FC Dordrecht

Als alleen de wedstrijden in 2021 mee zouden tellen, was Go Ahead de trotse koploper geweest van de Eerste Divisie. Met nog tien duels voor de boeg staat Go Ahead nu zesde, het gat naar de tweede plaats en rechtstreekse promotie is nog negen punten.

Tegen FC Dordrecht, dat voorlaatste staat, wil de Deventer ploeg zich dus geen puntenverlies veroorloven. Dat gebeurde wel aan het begin van dit seizoen toen Go Ahead in Dordrecht bleef steken op 0-0.

Dan was de ontmoeting in oktober 2010 amusanter. Voor rust vier Eagles-goals, na rust ook: 8-0 dus. Luis Pedro maakte een loepzuivere hattrick: drie goals achter elkaar in één helft.

Aftrap: vrijdagavond 20.00 uur.

