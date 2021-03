Check, check, dubbelcheck: Raalte doet mee aan proef met stemmen tellen

In de sporthal in Heino werken enkele tientallen tellers verdeeld over twee sportzalen. Alle stemformulieren passeren, na gisteren al geteld te zijn, nog eens de revue. "We gaan vandaag alle stemmen opnieuw tellen", legt burgemeester Martijn Dadema uit. "Zowel op partijniveau als op persoonsniveau. Normaal gesproken doe je dat op de avond en in de nacht direct na de verkiezingen. Wij hebben besloten om dat niet te doen, omdat we het idee hebben dat het met een verse ploeg net wat zorgvuldiger kan."

Raalte deed al eerder mee aan het experiment 'centraal tellen'. Wat dat concreet heeft opgeleverd, is lastig vast te stellen, stelt Dadema. "Je weet niet wat er anders was gebeurd, maar wat ik echt merk is dat de tijd echt bijdraagt aan de zorgvuldigheid. Als er even iets niet klopt, kun je dat goed uitzoeken."

Martijn Dadema, burgemeester van Raalte (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

"Iedereen die een stem heeft gekregen verdient ook dat die achter zijn naam komt te staan. Dat borgen we met dit proces."

Omdat het centraal tellen van de stemmen iets meer tijd vergt, verwacht de burgemeester dat ze in de loop van de avond de verkiezingsuitslag kunnen publiceren.