Historisch laag opkomstpercentage Ommen is fout van gemeente

De gemeente Ommen heeft een fout gemaakt in het doorgeven van het opkomstpercentage bij de verkiezingen van gisteren. Even leek het erop dat een historisch laag percentage van 68,2 procent van de stemgerechtigden was gaan stemmen, maar dat blijkt in werkelijkheid niet te kloppen. De gemeente gaf onvolledige opkomstcijfers door aan persbureau ANP, dat de percentages bijhoudt.

De gemeente bevestigt dat de poststemmen én de stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht, niet in het opkomstpercentage zijn opgenomen. "De cijfers zijn niet bij elkaar opgeteld", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Wat de oorzaak van de fout is, is niet duidelijk. "Het is een menselijke fout, we hebben er geen exacte verklaring voor."

Nu de fout is hersteld, blijkt dat het opkomstpercentage niet 68,2 procent is, maar 85,9 procent. Er werden ruim 12.000 geldige stemmen geteld. De gemeente zegt dat het goede percentage gisteravond alsnog aan het ANP is doorgegeven.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was de opkomst nog iets hoger. Toen kwam 86,7 procent opdagen.

Verkiezingsuitslag

Wel benadrukt de gemeente dat de verkiezingsuitslag klopt. De uitslagen zijn wel goed aan het ANP doorgegeven.

Dat betekent dat het CDA een historische nederlaag heeft geleden in de gemeente. In geen andere Overijsselse gemeente was de daling van de partij zo groot.