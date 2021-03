Zo zou de Tweede Kamer eruit zien als het aan de Overijsselse stemmers ligt

Dit is de 'Overijsselse Tweede Kamer':

De 'Overijsselse Tweede Kamer' (Foto: RTV Oost)

De verschillen tussen de partijen in Overijssel, zijn veel minder groot dan landelijk, zo blijkt uit onze analyse. De grootste partij, de VVD, scoort in Overijssel vijf zetels minder dan landelijk. Het CDA had liever dat de Overijsselse uitslag waarheid zou worden. Dan zou de partij acht zetels meer hebben en op 23 uitkomen.

Bij1, de partij van Sylvana Simons, heeft in de Tweede Kamer één zetel behaald, maar zou in Overijssel niet debuteren in de Kamer.

D66

De grote landelijke winnaar, D66, heeft dezelfde winst niet behaald in Overijssel. In onze provincie is de partij van lijstrekker Sigrid Kaag de nummer drie. Landelijk is de partij de nummer twee, met 24 zetels.

Dat verschil is terug te zien in de percentages. In Overijssel behaalde D66 1,6 procentpunt meer dan in 2017. Landelijk was dat een stijging 2,7 procentpunt.

BBB

Een ander groot verschil is te zien bij de BoerBurgerBeweging. De partij van Caroline van der Plas zou in de Overijsselse Tweede Kamer binnenkomen met vier zetels.

Behaalde de BBB in Overijssel 2,5 procent van de stemmen, was dat landelijk 1 procent.

Coalitie

Hoe moeilijk of makkelijk zal het in theorie zijn om met de Overijsselse Tweede Kamer een regering te vormen? Voor een meerderheidscoalitie zijn 76 zetels nodig.

Te beginnen bij de drie grootsten. De VVD, CDA en D66 halen dan 72 zetels. Niet genoeg voor een meerderheid. Overigens is dat landelijk ook niet genoeg. Daar blijft een coalitie van deze drie steken op 74 zetels.

Daarmee zal in de Overijsselse Tweede Kamer hetzelfde probleem optreden als landelijk. Welke vierde partij maakt een coalitie mogelijk? Om op de meerderheid van 76 zetels te komen, zijn nog vier Kamerleden nodig. Die zouden gevonden kunnen worden bij de BoerBurgerBeweging, al lijkt een combinatie van de BBB en D66 vanwege de uiteenlopende boerenstandpunten onwaarschijnlijk.

Coalitie over rechts

Ook zouden onder meer de SP, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks voor een meerderheid kunnen zorgen. FvD en de PVV zijn al op voorhand uitgesloten door de partijen.

Een andere coalitie over rechts, zonder de D66, biedt ook geen uitkomst. Een verbond tussen de VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, BBB en JA21 komt uit op 73 zetels.

Ook over links wordt het nog veel lastiger. Zonder de 'rechtsere' VVD en CDA, zou een linkse coalitie tussen D66, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Volt en Denk op maar 52 zetels uitkomen.