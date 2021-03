Politie stuit op 42 honden, een jachtgeweer en een stroomstootwapen in schuur in Vriezenveen

De honden zaten in een schuur in Vriezenveen (Foto: Politie)

In een schuur in Vriezenveen zijn 21 volwassen Engelse buldoggen en 21 pups aangetroffen. Ook vond de politie een jachtgeweer en een stroomstootwapen. Een 51-jarige man en een 34-jarige vrouw worden verdacht van het illegaal handelen in honden.

De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontdekten de schuur afgelopen maandag na een tip. Die kwam van iemand die een hond wilde kopen bij het tweetal. Omdat hij het niet vertrouwde zag hij af van de aankoop en meldde hij zich bij de NVWA.

Er wordt onderzocht hoe lang de man en de vrouw al illegaal in honden handelden. Daarbij moet ook duidelijk worden hoeveel geld ze daarmee hebben verdiend. Een dierenarts van de NVWA heeft de honden onderzocht. Omdat de dieren in goede gezondheid waren en er geen sprake was van verwaarlozing, was het niet nodig de dieren in bewaring te nemen.

Wel is er proces-verbaal opgemaakt voor de illegale hondenhandel. Inspecteurs van de NVWA controleren binnenkort of het welzijn en de huisvesting van de dieren nog steeds in orde is. Ook wordt dan gekeken of aan alle andere eisen voor het bedrijfsmatig houden en handelen in dieren is voldaan.

Wapens

In de schuur werden, behalve de honden, ook een jachtgeweer en een stroomstootwapen aangetroffen. Deze wapens bleken van de 66-jarige verhuurder van de schuur te zijn. Tegen hem wordt ook proces-verbaal opgemaakt. De wapens zijn in beslag genomen.