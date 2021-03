Verbazing binnen callcenter contactonderzoek Deventer: "Alsof corona hier niet bestaat"

Er zou geen afstand van elkaar worden gehouden, looprichtingen zouden worden genegeerd en er zou een angstcultuur heersen. Dat is volgens meerdere (oud-)medewerkers de situatie bij VHD in Deventer, het bedrijf dat in opdracht van de GGD GHOR bron- en contactonderzoeken uitvoert.

De GGD laat in een reactie weten dat beeld absoluut niet te herkennen en dat VHD zich wel degelijk aan de maatregelen houdt. Een locatiebezoek van de inspectie zou dat onderschrijven.

Maar naar schatting van een medewerker zitten zestig tot zeventig bron- en contactonderzoekers (bco'ers) samen in een callcenter in Deventer. Vrijwel niemand zou zich aan de coronaregels houden, ook de leidinggevenden niet. Zij grijpen dan ook niet in, stellen bronnen. "Het klopt toch niet dat wij in telefoongesprekken besmette mensen op hun quarantaine wijzen, terwijl hier op de vloer lijkt alsof corona niet bestaat?" vraagt een medewerker zich af.

Angstcultuur

Deze medewerker trekt, net als een paar van zijn (oud-)collega's, hierover aan de bel bij RTV Oost. Volgens hen durven mensen de situatie intern niet aan te kaarten, uit vrees om hun werk te verliezen. Een enkeling zou de gang van zaken wél hebben aangekaart, maar zou daar direct op zijn aangesproken door leidinggevenden. Een van personen die zijn beklag deed, zou daarom zelfs 'langzamerhand het bedrijf zijn uitgewerkt'.

GGD: "Het klopt dat in oktober 2020 een medewerker heeft geklaagd en op basis daarvan is de inspectie op bezoek geweest. Zij oordeelden dat de situatie voldoende was en dat we zo door konden gaan. Wij willen benadrukken dat de oud-werknemer die zijn beklag deed zélf uit dienst is gegaan."

Bij het bron- en contactonderzoek wordt bij elk besmet persoon uitgezocht met wie deze in contact is geweest en wordt geprobeerd de besmettingsbron te achterhalen. Deze belletjes worden door de regionale gezondheidsdiensten zelf uitgevoerd, maar vanwege de omvang van het werk zijn er ook externe bedrijven ingezet zoals VHD in Deventer.

Vanuit huis

Demissionair premier Rutte deed al veelvuldig de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Daar wordt binnen het bco-centrum in Deventer volgens enkele medewerkers amper gehoor aan gegeven.

Toch zouden sommige medewerkers dat wél willen. "Je kunt vanuit huis werken, maar dat mag pas als je hebt bewezen dat je goed werk levert. Maar door werkgebrek krijgt niet iedereen de kans om zich te bewijzen. Als er collega's het verzoek indienen om vanuit huis te werken, wordt daar niet op gereageerd."

'VHD volgt coronaregels'

De GGD zegt zich totaal niet te herkennen in de situatie die door de bezorgde medewerkers is geschetst. "VHD volgt de coronaregels. Op deze locatie zijn zelfs boa's uitgenodigd als extra stimulans aan de medewerkers om de regels op te volgen."

De woordvoerster vervolgt: "Wij hebben natuurlijk ook alle belang bij naleving van de regels. Wij willen ook niet dat daar corona uitbreekt. Mochten mensen schendingen van de regels constateren, dan kunnen zij dat gewoon melden bij hun leidinggevende."

Lege plek tussen werkplekken

Vanwege de vrees hun werk te verliezen, wordt dat volgens onze bronnen vrijwel niet gedaan. Een oud-werknemer durfde de leidinggevenden bij zijn vertrek pas te vertellen zich te verbazen over het structureel negeren van coronaregels binnen de vestiging. "Daarop zeiden ze dat het goed was dat ik het aangaf. Ze vroegen zich wel af waarom ik dat nu pas zei."

Een bron die nog werkzaam is als bco'er, geeft aan dat sinds januari coronaregels wat serieuzer worden genomen. "De ochtendploeg mag niet meer naast elkaar zitten. Daar moet één plek tussen zitten."

'Kantoor zit gewoon vol'

Een goed begin, maar later op de dag is die afstand weer verdwenen. "Dan komt de late ploeg en die moeten plaatsnemen op de nog vrije plekken, omdat het kantoor gewoon vol zit." De gezondheidsdienst bestrijdt die bewering: "De druk op de locatie nu minimaal, omdat ook bij VHD de meeste mensen momenteel vanuit huis werken."

Een bco'er is het daar niet mee eens. "Er werken weliswaar meer mensen thuis dan voorheen, maar dat is nog steeds veel te weinig. Het is hier nog steeds 'gezellig druk'", besluit deze.