Dramaserie over vuurwerkramp: geen nieuwe zoektocht naar waarheid, maar oog voor menselijk leed

Het was een van de grootste rampen in de naoorlogse geschiedenis van ons land: de vuurwerkramp Enschede op 13 mei 2000. De gevolgen van de allesvernietigende explosies van de vuurwerkopslag van SE Fireworks waren catastrofaal. De trieste balans: 23 doden, onder wie vier brandweermannen, bijna duizend gewonden en de wijk Roombeek werd grotendeels van de kaart geveegd.

Er zijn al meerdere boeken over volgeschreven en documentaires over gemaakt, waarbij vooral die ene prangende vraag centraal stond: wie was verantwoordelijk voor dat allereerste vlammetje? Maar het is voor het eerst dat de tragedie wordt verfilmd.

Geen zoektocht

De dramaserie die nu in de maak is, gaat niet opnieuw in op het mysterie rond dat veelbesproken eerste vlammetje. Het menselijk leed moet vooral in verhaalvorm worden verteld. Al zegt producent Lucio Messercola ervoor te waken dat de ramp straks in de serie wordt geromantiseerd. "We blijven zo dicht mogelijk bij de waarheid. Ook uit respect voor slachtoffers en nabestaanden."

Historische gebeurtenis

Producent Messercola zegt altijd al gefascineerd te zijn geweest door de vuurwerkramp. "Het is de grootste explosie in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is net als bij andere historische gebeurtenissen als de moord op Pim Fortuyn en de aanslag op de Twin Towers. Iedereen weet nog precies waar hij of zij zich bevond op het tijdstip dat het gebeurde."

Al dreigt de vuurwerkramp volgens hem zo langzamerhand in de vergetelheid te raken. "In de regio Twente is er zeker nog aandacht voor, maar in de rest van ons land wordt het intussen een wat vergeten ramp. En ik vind dat dat niet mag gebeuren."

Lucia Messercola, producent van de dramaserie over de vuurwerkramp. (Foto: Messercola Producties)

Zoektocht

De serie wordt geschreven door het gerenommeerde duo Wijo en Anya Koek, dat eerder verantwoordelijk was voor filmhits als Flodder, Westenwind, Costa! en Rozengeur & wodka lime.

De voorbereidingen zijn intussen in volle gang. "Bij dit soort producties wordt eerst een script gemaakt en dan volgt er een tocht langs de diverse uitzendgerechtigden." Concrete toezeggingen zijn er volgens hem nog niet. "Al wordt er al wel positief gereageerd."

Bewoners rampwijk

Voor het script wordt volgens de producent zoveel mogelijk geput uit echte verhalen. Vandaar dat gesprekken worden gevoerd met diverse betrokkenen, onder wie (oud-)bewoners van de rampwijk Roombeek. Ook voormalig rechercheur Jan Paalman, die nauw betrokken was bij het onderzoek naar de ontplofte vuurwerkopslag en later als politieman werd ontslagen, zal volgens de producent een bijdrage leveren aan het script. "De eerste reacties zijn erg positief. De mensen die we spraken, vinden het goed dat de ramp op die manier onder de aandacht blijft. Al staan of vallen de reacties natuurlijk met hoe de serie er straks uit gaat zien."

Rauw randje

De serie laat zich, volgens Messercola, het best omschrijven als een ’drama met een rauw randje’. Hoe de serie er straks uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Messercola zijn er meerdere opties, maar het beschikbare budget zal straks doorslaggevend zijn. De meest spectaculaire, maar ook meest kostbare variant is dat de rampwijk wordt nagebouwd.

"Ik ken de beelden van video en foto's. Het zag er destijds uit als oorlogsgebied. Dat zou dan een dure productie worden. Maar je zou ook kunnen kiezen voor een andere mogelijkheid. Door het verhaal bijvoorbeeld in deze tijd te laten spelen en dat je werkt met flashbacks, waarbij bestaande beelden erin worden gemonteerd."

Onbekend is nog welke acteurs welke rollen voor hun rekening gaan nemen. "Dat wordt een mix. Uiteraard wil je onbekend talent een kans bieden, maar als producent ontkom je er niet aan om een aantal grote namen mee te laten spelen."