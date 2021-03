Rijksmuseum presenteert magazine over slavernij in Olst: 'Aandacht op scholen is hard nodig'

Het magazine, gemaakt bij de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum, wordt vanaf vandaag uitgedeeld aan alle basisschoolleerlingen van groep 8, aan alle brugklassers in Nederland en op Curaçao.

Yosina, leerlingen en het Rijksmuseum over het magazine:

Slavernij in Indonesië

"Slavernij is onderdeel van de geschiedenis die ons allemaal aangaat", zegt Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum. "Door ons in het slavernijverleden te verdiepen en ons er een completer beeld van te vormen, kunnen we de Nederlandse samenleving van vandaag beter begrijpen. Met dit magazine willen we bijdragen aan een groter bewustzijn van deze geschiedenis, ook bij scholieren."

Yosina Roemajauw droeg een gedicht voor dat ze speciaal voor het magazine schreef. Het gaat over haar liefde voor de Indonesische provincie West-Papoea, waar haar roots liggen. De slavernij in Indonesië speelt een rol op de tentoonstelling Slavernij die in het Rijksmuseum te zien is zodra het museum weer open kan. Een familie-audiotour maakt onderdeeldeel uit van de tentoonstelling. Deze is door Yosina ingesproken.

Meer aandacht voor slavernij

"Ik vind het het heel erg leuk, maar ook belangrijk om hier aan mee te doen. Zeker als kind uit mijn generatie, want ik vind het heel belangrijk dat kinderen de geschiedenis meekrijgen. Het wordt te weinig verteld op school."

Thijs Gerbrandy van het Rijksmuseum is het met Roemajauw eens. "Er mag zeker meer aandacht voor het slavernijverleden op scholen zijn. We hopen middels de tentoonstelling en het magazine er wat meer aandacht aan te besteden. We merken dat die behoefte er ook bij de scholen is en we zijn dus blij dat we daar hiermee op in kunnen spelen."