Doe Normaal: "Voor de buitenwereld was het een heel rijk bedrijf"

Welkom høkers bij de 7e aflevering van de serie Doe Normaal. Vandaag belichten we de zakelijke kant van het bedrijf, want Normaal kon goed leven van de popmuziek. Bijna uniek, want naast Golden Earring en BZN lukte dat geen andere band in Nederland.

De band haalde in de beginjaren hun roadies, personeel en materialen allemaal uit de regio. "Dat was wel typerend voor Normaal", zegt toenmalig manager Martin Jansen. "Ze werden niet uit het westen gehaald, we doen het allemaal met ons eigen clubje. Wie iets kon, werd al snel aangenomen."

Normaal had alles in eigen beheer: van het gebouw waar ze repeteerden tot aan de installaties die ze gebruikten bij concerten. Bennie was mede-eigenaar van het bedrijf, maar daar dacht hij grotendeels van de tijd niet aan. "Ik zie mijzelf niet als bezitter van iets, dat heb ik nooit belangrijk gevonden."

Kijk hier de video, tekst gaat eronder verder.

Martin Jansen

Toch liep het bedrijf niet helemaal vlekkeloos. Er was dringend behoefte aan een manager die met geld om kon gaan, en nog belangrijker: die de band kon vertrouwen. Die persoon vonden ze in Martin Jansen. Hij was slager van beroep en kende de jongens vanuit de kroeg.

"Ik werd gevraagd om financieel de zaken op orde te stellen. Ik wist niet wat ik hoorde, want ik dacht dat het altijd heel goed ging. Het leek voor de buitenwereld een heel rijk bedrijf."