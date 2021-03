Jans rekent op wederopstanding van FC Twente tegen Heerenveen: "Daar geloof ik heilig in"

Met de selectie is deze week het duel in Alkmaar uitvoerig geanalyseerd. "We hebben heel veel beelden bekeken. Over het verdedigende spel, over de intensiteit. En we hebben echt heel lang gezeten", aldus Jans.

Fluctuatie in die prestatie

"Daar kunnen we heel lang en breed over lullen, maar het was gewoon niet goed", constateerde ook Wout Brama. FC Twente deed het erg goed voor de winterstop, maar wist van de laatste elf duels er maar één te winnen. "Dat is heel normaal", vindt de aanvoerder. "We hebben heel veel jongens die voor het eerst een heel seizoen moeten presteren op eredivisieniveau. Dan zit er wel eens een fluctuatie in die prestatie. Ik vind dat niet zo gek. Misschien waren we niet zo goed als in de eerste helft van het seizoen, maar we zijn ook niet zo slecht als de laatste weken."

Resultaatgericht

Jans vindt wel dat er iets moet veranderen: "We hebben nog acht wedstrijden en we moeten ons erop instellen dat we meer resultaatgericht moeten spelen. Het is niet genoeg om alleen maar naief voluit druk te gaan zetten. Zeker als je dat niet georganiseerd doet."

In Friesland zijn Mees Hilgers en Max Bruns niet inzetbaar vanwege fysieke ongemakken, evenals de langdurig geblesseerden Vaclav Cerny en Julio Pleguezuelo.

Live op Radio Oost

Het duel in het Abe Lenstra Stadion begint morgen om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.