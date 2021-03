Vier jaar cel en tbs geëist tegen Glanerbrugger (64) voor ontvoeren jong meisje

De verdwijning van het meisje, rond een uur of zes in de avond bij een speeltuin aan de Beringstraat in Glanerbrug, zorgde voor veel onrust. Een grootscheepse zoektocht van politie geholpen door dorpsbewoners leidde tot de gouden tip. Ze werd teruggevonden in een appartementencomplex aan de Gronausestraat, op nog geen twintig meter van de Duitse grens.

Politiemensen die via kapotgeslagen ramen binnen kwamen troffen het meisje inderdaad aan. Duidelijk was dat er meer gebeurd was dan de 64-jarige wilde toegeven. DNA van de man werd op het onderbroekje van het meisje gevonden, maar de man bleef erbij dat hij niets meer wist.

Scherpe vragen

Daar kwam donderdag, tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, verandering in. Rechter Ellenbroek, een van de drie rechters die over de zaak tegen de 64-jarige moeten oordelen, speelde daar een belangrijke rol in. Met scherpe vragen wist ze door te dringen tot de verdachte. Die bekende, na de nodige bedenkingen, voor het eerst dat hij geprobeerd had om seks te hebben met het meisje. Twee keer, in een parkje vlakbij zijn woning en in zijn slaapkamer.

Politiemensen vonden in de computer van de man aanwijzingen dat hij kort voor de ontvoering nog zocht naar seks met jonge meisjes. De Glanerbrugger vertelde voor de rechtbank ook dat hij vaker seks had met jonge Duitse meisjes, elke week wel een keer. "Daar mag veel meer", zei de man tegen de rechtbank.

Die meisjes ontmoette hij dan in een park of online. En dan kwamen ze gewoon op de fiets naar hem toe aldus de man.

Toerekeningsvatbaar

Tijdens een vorige zitting bleek dat de man mogelijk kampte met een hersenbeschadiging, opgelopen tijdens een mislukte zelfmoordpoging lang geleden. Deskundigen die de man onderzochten gaven aan dat er inderdaad een hersenbeschadiging is, net zoals er wat stoornissen zijn. Maar zeggen dezelfde deskundigen, die speelden geen van allen een rol bij de ontvoering van de 5-jarige. En dus is de man volledig toerekeningsvatbaar.

De ouders van het meisje willen schade vergoed hebben. Onder andere een verkeersovertreding die de vader maakte toen hij in blinde paniek op zoek naar zijn dochten per ongeluk een straat van de verkeerde kant inreed. Hun dochter is geestelijk nog steeds een wrak en er zijn grote zorgen voor haar toekomst.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.