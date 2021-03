Moord zonder lijk houdt na 50 jaar gemoederen nog altijd bezig: waar is Jatti gebleven?

Het zijn vooral de omstandigheden rond de Fashionmoord die hem zo intrigeren. Niet alleen dat het lichaam nooit werd gevonden, maar ook het decor waarin het misdrijf werd begaan spreekt bij hem tot de verbeelding.

Het jongerencentrum Fashion in Hengelo, waar later Jatti werd doodgeschoten (Foto: Marco Krijnsen)

"Het is vooral de sfeer die de zestiger en zeventiger jaren uitademt. En natuurlijk ook de muziek die daarbij hoort", zegt Hengeloër Marco Krijnsen. "Het jongerencentrum groeide uit tot 'het Paradiso van het oosten'. Uiteindelijk heeft slechts vier jaar bestaan, maar in die korte tijd groeide het uit tot een soort vrijstaat waar hippies vanuit heel Nederland en zelfs Scandinavië, Italië en Griekenland op af kwamen."

Bijzonder verhaal

Krijnsen hoorde zelf eigenlijk pas voor het eerst van de moord toen hij als historicus werd benaderd om een bijdrage te schrijven voor een jaarboek over Hengelo. "Een jaar of vijftien geleden was dat. Ik werd toen gewezen op dit bijzondere verhaal. Tot die tijd had ik er vaag weleens wat over gehoord, maar voor de bijdrage die ik moest maken, ben ik me er vervolgens uitgebreid in gaan verdiepen."

Journalist en historicus Marco Krijnsen verdiepte zich in de opzienbarende 'moord zonder lijk' rond Jatti. (Foto: Eigen foto)

Eldorado

Het jongerencentrum Fashion is bij het kantelen van de zestiger naar de zeventiger jaren van de vorige eeuw een begrip in de regio. Maar het zijn niet alleen vredesgezinde hippies die er komen. Gaandeweg groeit het jeugdhonk tot een eldorado voor opgeschoten jongeren. Met de drank en drugs doen ook vechtpartijen en wapenhandel er hun intrede. "De zware jongens uit de Twentse penoze kwamen er intussen ook over de vloer."

Kritische Hengeloërs zijn vooral verontwaardigd dat de gemeente Hengelo subsidie in het jongerencentrum pompt. Als de gemeente Hengelo de subsidiekraan dichtdraait, valt uiteindelijk het doek voor de Fashion.

Zelfverzonnen bijnaam

Een van de vaste bezoekers is slagerszoon Gerrit uit Overdinkel. "Hij heeft zichzelf de bijnaam Jatti gegeven", vertelt Krijnsen. "Dat is Indonesisch voor hardhout. Omdat hij van zichzelf vond dat hij zo hard en onbuigzaam is als tropisch hardhout."

Maar deze Jatti jaagt met zijn onvoorspelbare en agressieve gedrag vooral de overige bezoekers schrik aan. Als er opstootjes is, is hij er niet zelden bij betrokken en bedreigt hij anderen met wapens of stoelpoten. Tot opluchting van de vaste clientèle wordt Jatti op een gegeven moment opgenomen in een psychiatrische inrichting.

De ellende begint echter weer van voor af aan als Jatti niet terugkeert van proefverlof.

Het jongerencentrum Fashion, eldorado voor hippies uit heel Europa. (Foto: Marco Krijnsen)

Wilde avond

Op 3 maart 1971 gaat het mis als de 26-jarige Jatti een wilde avond denkt te kunnen beleven met Texas, het mooiste meisje van de Fashion. Als zij in een aparte ruimte voor hem danst, duiken er ineens en paar mannen op en schieten Jatti met een geweer met afgezaagde loop overhoop.

Zijn stoffelijk overschot wordt in een gordijn gerold en in een bestel-Eend afgevoerd. De daders begraven het lijk in een stukje niemandsland, ergens tussen Hengelo en Boekelo.

Jarenlang blijft het stil rond Jatti. Tot een van de daders wroeging krijgt, naar de politie stapt en een volledige bekentenis aflegt. Het is dan 1984, veertien jaar na het misdrijf.

Achter de tralies

De daders worden aangehouden en onder leiding van toenmalig officier van justitie Winnie Sorgdrager, die het later tot minister schopt, wordt een grootscheepse zoekactie gehouden. Tevergeefs. Jatti wordt nooit gevonden. Ondanks die 'moord zonder lijk' weet Sorgdrager de daders achter de tralies te krijgen. "Al blijft daar in hoger beroep weinig van over. De schutter was de enige die uiteindelijk werd veroordeeld", aldus Krijnsen.

Het boek Jatti van de hand van de Hengelose journalist en historicus Marco Krijnsen. (Foto: Marco Krijnsen)

Nadat Krijnsen een bijdrage levert aan het jaarboek blijft de 'affaire-Jatti' hem dusdanig bezighouden dat hij er een boek over schrijft. Daarvoor spit hij talloze politierapporten door en onderhoudt jarenlang contact met de rechercheurs, die destijds het misdrijf onderzochten. "Er is meermalen naar zijn lichaam gezocht. Met honden, met graafmachines." En zelfs op aanwijzingen van een helderziende werd er gegraven. "Maar het leverde allemaal niets op."

De daders zelf wisten zich niet meer te herinneren waar ze het slachtoffer hadden begraven. "Je moet je voorstellen dat ze op een donkere plek met een lijk hebben rondgereden. In paniek, in benevelde toestand. Het is al een hele toer om zo'n plek de volgende dag terug te vinden. Laat staan zoveel jaar na dato."

Zelf graven

Krijnsen heeft ook zelf meermalen de schop ter hand genomen. Drie keer in totaal. "Dan krijg je een tip die heel erg serieus overkomt. Tja, wat doe je dan? Dan pak je de schop en ga je op pad."

Cold case

Krijnsen heeft voor zichzelf het boek Jatti nu wel zo ongeveer dichtgedaan. De kans dat het lijk van de slagerszoon ooit nog wordt gevonden, acht hij nihil. "Er zijn tot twee keer toe cold-caseonderzoeken gehouden. Door de rechercheurs die ook bij het oorspronkelijke onderzoek waren betrokken. Ook bij hen blijft een misdrijf als dit blijkbaar door de hoofden spoken. Een moord is immers pas echt opgelost als ook het lijk is gevonden."

Podcast

Krijnsen mag dan nu een punt achter het hele verhaal hebben gezet, dat neemt niet weg dat Jatti de Hengelose journalist en historicus nog altijd bezighoudt. "Zo werk ik aan een podcast, die later dit jaar wordt uitgezonden. Met onder meer muziek van André Manuel, die die mooie hippiemuziek uit die roemruchte zestiger en zeventiger jaren gaat vertolken."

En ook begint het bij Krijnsen telkens weer te borrelen als hij weer eens een tip binnenkrijgt. "Omdat mensen weten dat ik dat boek heb geschreven, weten ze me nog steeds te vinden. Vandaar dat ik nog regelmatig tips binnenkrijg. Het is deze maand vijftig jaar geleden, maar om de een of andere reden blijft Jatti de gemoederen tot op de dag van vandaag bezighouden."