GA Eagles kan tegen FC Dordrecht weer beschikken over Eyibil

Mogelijk keert Eyibil direct terug in het elftal. Hij zou de vervanger kunnen zijn van Luuk Brouwer, die geschorst is na zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Jay Idzes is de andere optie voor die positie. Naar verwachting is er ook een basisplaats voor Sam Hendriks. De spits lijkt van trainer Kees van Wonderen de voorkeur te krijgen boven Jacob Mulenga.

0-0

Op de openingsdag van het seizoen kwam Go Ahead Eagles niet verder dan 0-0 tegen FC Dordrecht, momenteel de nummer voorlaatst in de Keuken Kampioen Divisie.

Gevaren

"We zijn aan onze stand verplicht om die wedstrijd om te zetten in drie punten", vindt Van Wonderen. "En daar gaan we ook voor. Maar ook voor Dordrecht geldt: er schuilen gevaren in. Ze hebben spitsen die makkelijk kunnen scoren, ze switchen veel van positie en spelen met opkomende backs. Ze hebben dit seizoen ook al twee keer van Jong Ajax gewonnen en uit van Jong PSV. Dus als wij het niet goed doen, hebben ze de wapens om ons pijn te doen."

Radio Oost

De aftrap in De Adelaarshorst is vrijdag om 20.00 uur. De wedstrijd is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.