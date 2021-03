TU Delft bouwt solarauto in Zwolle

"We hebben in Delft niet de kennis en materialen om onze auto te bouwen. Zwolle biedt ons uitkomst dankzij de partners waar wij mee werken", zegt Tanya Spee van de TU Delft. "De groep studenten die de auto gaat bouwen, woont de komende periode ook in Zwolle."

Burgemeester Peter Snijders trapt de bouw van de auto af.

Belangrijk voor Zwolle

Burgemeester Peter Snijders trapte de bouw van de auto af door het doorknippen van een lintje. Volgens hem is de komst van de Delftse studenten belangrijk voor de regio Zwolle. "Bedrijven die hier de producten leveren aan de studenten kunnen profiteren door te kijken naar wat de studenten hier produceren en welke ontwikkeling zij doormaken. Dit past ook heel erg bij Zwolle, wat we hier met de regio doen. Het samenbrengen van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen."

Nu de TU Delft in Zwolle de auto bouwt, werkt het 'dichtbij' de grote concurrent, de Universiteit Twente. Spee: "Dat klopt inderdaad. We zijn niet van elkaar op de hoogte wat we precies doen. En we gaan ook niet stiekem bij elkaar kijken wat we doen. We willen elkaar in ieder geval niet wijzer maken dan we zijn."

Race afgelast

Het is nog maar de vraag wanneer de te ontwikkelen auto ingezet wordt. De race in september is al afgelast, maar burgemeester Snijders biedt een alternatief. "Als er echt nergens een race gaat plaatsvinden, hebben we hier in Zwolle nog een prachtige Ronald McDonald Rally. Ik heb de studenten daar een startplaats voor aangeboden."