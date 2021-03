Wiersma stopt per direct als bondscoach Nederlandse turnsters

"Ik heb hier verschillende redenen voor, zowel professioneel als persoonlijk", zei Wiersma. Bram van Bokhoven, bondscoach van de mannenploeg, neemt de taken van Wiersma over tot en met de Spelen.

Misstanden

Wiersma was een van de coaches die vorig jaar een tijdje hun werk niet mochten doen, omdat de KNGU in juli het topsportprogramma bij de vrouwen stillegde vanwege een reeks onthullingen over misstanden. In de verhalen van turnsters die vertelden mishandeld en vernederd te zijn tijdens hun carrière, vielen de namen van onder anderen Wiersma en coach Vincent Wevers. Begin september besloot de bond het topsportprogramma weer te hervatten, centraal in Nijmegen en onder onafhankelijk toezicht.

"Het leiding geven aan een olympisch team vraagt een kritische en professionele houding. Als geen ander weet ik wat er nodig is. De overtuiging, het enthousiasme, de toewijding en de energie die ik als bondscoach van anderen vraag, eis ik ook van mezelf", aldus Wiersma. "Nu ik constateer dat ik niet meer voor de volle 100 procent kan leveren, om welke reden dan ook, doe ik niet alleen hen tekort, maar ook de sport en natuurlijk mezelf."

Onder vergrootglas

Volgens de bondscoach speelt de affaire die vorig jaar naar buiten kwam mee in zijn beslissing. "Daar loop ik niet voor weg. Onze mooie sport ligt onder een vergrootglas en ik ben ook onderwerp van gesprek. Er is minder aandacht voor het primaire proces. Het is verschrikkelijk om die negatieve ervaringen van de sporters te horen. Ik ben ervan overtuigd dat de ingezette cultuurverandering bij de KNGU een goed prestatiesfeer gaat bevorderen."

Volgens Wiersma is de timing, vier maanden voor de Spelen, niet raar. "Als je er achter komt dat het wellicht beter is om eruit te stappen en dat Bram er vol energie induikt, dan is dat uiteindelijk ook beter voor de sporters. Als ik dit besluit later zou nemen, zitten we middenin het kwalificatieproces. Dat maakt dat dit het goede moment is."

Olympische successen

De Nederlandse turnsters, met de Oldenzaalse tweeling Sanne en Lieke Wevers in hun gelederen, werden onder leiding van Wiersma zevende op de olympische meerkamp in 2016, een historische prestatie. Sanne Wevers won bovendien goud op het onderdeel balk.