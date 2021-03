Celstraffen geëist voor 'akkefietje' met cameraman dat eindigde in oudejaarsrellen Almelo

De drank zit al behoorlijk in de man als de sfeer op oudejaarsdag afgelopen jaar in de Almelose wijk Sluitersveld volledig omslaat. Agenten worden aangevallen, een van hen blijft achter met een maandenlang durende gehoorbeschadiging. Een stuk zwaar en illegaal vuurwerk is vlakbij zijn hoofd ontploft.

Tegen drie verdachten van het geweld, mannen van 23 en 28 uit Almelo, zijn donderdag celstraffen die gelijk zijn aan het voorarrest geëist. In het geval van de mannen van 23 gaat het om 77 dagen, bij de man van 28 is die wat korter. Hij was al op vrije voeten.

Scannernieuws

De geweldplegingen beginnen als twee van de drie verdachten een verslaggever van Scannernieuws Almelo zien. De man maakt opnamen van een groot vreugdevuur midden op straat en dat wordt niet gewaardeerd. De situatie wordt gespannen als de cameraman wordt aangesproken en een agentbesluit in te grijpen.

Al snel ligt een van de 23-jarige mannen in de boeien op de grond en de boel ontploft. Agenten worden belaagd en moeten één van hun in het nauw gedreven collega's met 'de lange lat' ontzetten.

Kwaad daglicht

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat twee van de verdachten al een 'akkefietje' hadden met de cameraman. Die zette hun jaren geleden op de sociale media in een kwaad daglicht, aldus de twee. Eén van hen, de 23-jarige verdachte die meteen in de boeien geslagen werd, zegt dat hij niet eens de kans kreeg om zijn verhaal te doen voordat hij werd aangehouden. De man zegt dat de politie de cameraman, die ze dagelijks tegenkomen, beschermde.

De andere 23-jarige man zei tegen de rechtbank dat de boel 'veel te erg uit de hand uit was gelopen.' Volgens de man komt dat ook door de drank. "We waren al vroeg begonnen met sterke drank en ik had teveel op. Toen heb ik me een beetje laten provoceren." De Almeloër wordt ervan verdacht dat hij het vuurwerk gooide waardoor de agent gehoorverlies leed, maar hij ontkent dat. "Mijn maat lag daar ook, die zou ik niet zomaar met vuurwerk bekogelen."

Schaamte

De 28-jarige verdachte zei tegen de rechtbank dat het 'een ontzettend mooie dag was en toen gebeurde dit. Zo jammer. Nu is het met mijn stomme dronken kop zo uit de hand gelopen.' De man schaamt zich en heeft spijt, "excuses is op zijn plaats. Dit is nooit de bedoeling geweest, dit kan gewoon niet."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.