Waar zijn de 2500 stemmen uit Ommen die nog niet in de verkiezingsuitslag staan?

Waar zijn de 2500 stemmen die wel in de gemeente Ommen zijn uitgebracht, maar niet in de verkiezingsuitslag zijn opgenomen? Dat is de gemeente nu aan het uitzoeken. Er zit een verschil in de resultaten die in de gemeente Ommen bekend zijn én die bij persbureau ANP zijn binnengekomen.

Op de website verkiezingensite.nl, waar het Nederlands Dagblad met de informatie van het ANP de verkiezingsuitslag bijhoudt, is te zien dat er bij het ANP 9.658 stemmen zijn binnengekomen. Maar de gemeente meldde vandaag aan RTV Oost dat er 12.162 geldige stemmen zijn uitgebracht.

Dat betekent dat er 2500 uitgebrachte stemmen nog niet in de resultaten staan.

"We waren in de veronderstelling dat we alles hebben doorgegeven", zegt een woordvoerder van de gemeente. Op dit moment onderzoekt Ommen waar de fout zit. Ook het ANP was in de veronderstelling dat de uitslag van de gemeente volledig was, zo is te lezen op Verkiezingensite.nl.

Wat vaststaat, is dat de uitslag die tot nu toe is gepubliceerd van de gemeente Ommen nog niet volledig is.

Opkomstpercentage

Al eerder vandaag bleek dat er verschillen zijn in de informatie van de gemeente en het persbureau. Aan het begin van de middag leek het erop dat een historisch laag percentage van 68,2 procent van de stemgerechtigden was gaan stemmen, maar ook dat blijkt in werkelijkheid niet te kloppen. De gemeente gaf toe in eerste instantie een onvolledig cijfer te hebben doorgegeven aan het ANP.

Wel zegt Ommen dat er later in de nacht een update is geweest van het opkomstpercentage, die niet bij het persbureau is verwerkt.