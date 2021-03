Ommen en Raalte herstellen verkiezingsuitslag na fout bij doorgeven van uitgebrachte stemmen

In de gemeente Ommen en Raalte is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen aangepast. In beide gemeenten zijn de uitslagen van de poststemmen en de stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht niet aan persbureau ANP doorgestuurd.

Daar kwamen beide gemeente vanmiddag achter. In Ommen betekent dat dat het CDA is toch de grootste is geworden.

Ommen heeft vannacht om 00:16 uur de uitslagen aan het ANP doorgestuurd. Volgens de gemeente bleek later in de nacht dat de doorgestuurde uitslagen en het opkomstpercentage niet volledig was.

Vervolgens heeft Ommen een update van het opkomstpercentage aan het ANP doorgegeven, maar een update over de verkiezingsuitslag werd vergeten.

Vanochtend bleek al dat het opkomstpercentage in Ommen niet klopte, toen beweerde de gemeente dat er niets mis was met de verkiezingsuitslag. Dat blijkt dus toch niet te kloppen.

Vanmiddag bleek dat er 2500 stemmen uit Ommen niet in de resultaten waren opgenomen.

Na een update in de verkiezingsuitslag heeft het CDA er flink wat stemmen bijgekregen en is de partij de VVD alsnog voorbijgestreefd.

Het CDA Ommen heeft op het nieuws gereageerd:

Raalte

In Raalte gebeurde hetzelfde, schrijft de gemeente in een verklaring. 'In de voorlopige uitslag op lijstniveau én de opkomstcijfers zijn de uitgebrachte briefstemmen niet meegeteld.'

'De gemeente Raalte past de voorlopige uitslag op lijstniveau voor de Tweede Kamerverkiezingen aan. Dit gaat in totaal om 2.915 stemmen. Het gaat hier om een menselijke fout', staat in de verklaring.