LTO-bestuurder Arjan Bonthuis: "Hoeveelheid stemmen D66 baart me zorgen"

Met het feit dat VVD de grootste partij is geworden, kan Bonthuis prima leven. "Wij boeren hebben belang bij een stabiel ondernemersklimaat en in principe zorgt de VVD daar wel voor." Maar dat D66 met 23 zetels de tweede partij is geworden, baart zorgen. Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) haalde zich de woede van veel veehouders op de hals door in september 2019 te opperen dat de veestapel gehalveerd moet worden.

"Hij heeft een behoorlijke bom doen laten ontploffen bij ons. Als dat het enige devies is om woningen te kunnen bouwen, door de boeren op te ruimen in het land, dan worden wij daar niet gelukkig van."

CDA afgestraft

Het CDA moet juist zetels inleveren. De partij die tijdens de voorgaande Tweede Kamerverkiezingen vaak kon rekenen op stemmen van z'n boerenachterban, gaat straks de Kamer in met vijftien zetels. Bonthuis denkt dat de partij deels is afgestraft door de agrariërs. "CDA heeft al een aantal jaren regeringsverantwoordelijkheid, maar onvoldoende voor ons als boeren kunnen doen en het negatieve imago niet kunnen wegnemen."

'Nog wel even spannend'

Hij kent veel collega's die geswitcht zijn naar de BoerBurgerBeweging (BBB). "Caroline van der Plas heeft zich erg positief bewogen onder ons boeren. Het is goed dat er een beetje vuurwerk in de Tweede Kamer komt, want er wordt nog wel eens wat onzin over ons geroepen en we hopen eigenlijk dat Caroline daar een weerwoord op gaat hebben."

Toch blijft het koffiedik kijken wat die partij in de Kamer kan bereiken, want met één zetel voor BBB komt die partij niet in de coalitie. Welke partijen er wel in het kabinet komen volgens Bonthuis? "Iedereen doet daar heel spannend over, maar er ligt een drietal partijen voor op de rest. VVD, D66 en CDA met misschien nog een kleine partij erbij. Als zij die Kamermeerderheid kunnen invullen, hebben we wel een stabiele regering", denkt hij.

"Maar we moeten eerst afwachten hoe sterk D66 haar ideeën in het nieuwe kabinetsplan kan laten terugkomen. Dus dat is nog wel even spannend."

Veehouder en LTO-bestuurder Arjan Bonthuis over de verkiezingstuitslag: