Vertrekt Von Martels bij het CDA? "Ik heb wel sympathie voor BBB"

Maurits von Martels, scheidend CDA-Kamerlid uit Dalfsen gaat nadenken over zijn toekomst binnen de partij. Een overstap naar BoerBurgerBelang, dat met één zetel in de Tweede Kamer komt, hoort tot de mogelijkheden. Von Martels wil de komende weken de zaken eens rustig op een rijtje zetten.

Het verhaal van Maurits von Martels is bekend. Hij werd door het CDA voor de Kamerverkiezingen van gisteren op een onverkiesbare plek 39 gezet op de kandidatenlijst. Dat was zo'n teleurstelling voor Von Martels, vier jaar geleden nog een stemmenkanon voor zijn partij, dat hij bedankte voor de eer en zich terugtrok als kandidaat.

"Ik heb natuurlijk vier jaar geleden campagne gevoerd met als leus 'meer boerenverstand in Den Haag'. Dat heb ik naar Den Haag willen brengen maar kennelijk heb ik dat onvoldoende waar kunnen maken", klinkt Von Martels schuldbewust richting zijn partij. "In dat gat is de BoerBurgerBeweging goed gesprongen."

Dat de boerenachterban teleurgesteld was in het CDA was voor Von Martels geen verrassing. "Met name niet dat het CDA de agrarische achterban is kwijtgeraakt. Ik verdedig mij dan altijd door te zeggen dat we altijd keihard gevochten hebben voor de agrarische sector. En we hebben ook heel veel weten te voorkomen. Iedereen heeft het over D66 en het halveren van de veestapel maar daar is in beleid gelukkig nog geen sprake van." Dat is volgens Von Martels voor een belangrijk deel op het conto van het CDA te schrijven.

De BBB is dus in een gat gesprongen dat is achtergelaten door het CDA. Mogelijk sluit Von Martels zich aan bij BBB. "Het is nog niet zover dat ik ben overgestapt, maar ik heb wel altijd gezegd dat ik het boerengeluid wil laten horen. Als daar binnen mijn eigen partij onvoldoende mogelijkheden voor zijn en bij een partij als de BoerBurgerBeweging wel, dan wil ik best overwegen om eventueel een overstap te maken."

Evalueren

Von Martels benadrukt echter dat hij nog niet zo ver is en vooral in een periode zit waarin hij allemaal moet bekijken wat er op hem afkomt, om dan echt een besluit te nemen." Hij is per slot van rekening nu nog Kamerlid voor het CDA "En dus laat ik het evalueren nog even over aan de periode die daarna volgt. Ik ben nog niet overgestapt, maar heb wel sympathie voor de BoerBurgerBeweging. "

Voor Von Martels zit het er binnenkort op in de Tweede Kamer. Het niet voeren van een nieuwe voorkeurscampagne, net als in 2017, was een bewuste keuze. "Mij is binnen het CDA altijd voorgehouden dat ik niet de landbouwportefeuille kon bemachtigen. Toen mij dat werd voorgespiegeld realiseerde ik dat het weinig zin had om campagne te voeren. Want beloftes in de campagne kon ik dan wellicht niet nakomen."