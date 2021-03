Burgemeester Ommen over verkeerd doorgegeven verkiezingsuitslag: "Door de spanning is verzuimd"

"Door de spanning hebben medewerkers verzuimd om de poststemmen en eerder uitgebrachte stemmen door te geven. Het is niet anders dan dat", reageert burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen op de verkeerd doorgegeven verkiezingsuitslag in zijn gemeente. Na de update in de uitslag werd het CDA alsnog de grootste partij in de gemeente.

In zowel Ommen als Raalte zijn gisteren de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen aangepast. Beide gemeenten hadden niet de poststemmen en stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht aan persbureau ANP doorgestuurd.

Burgemeester Vroomen snapt dat er verwarring is ontstaan door het voorval. "Daarom is het ook belangrijk om te vertellen wat er aan de hand was. Nu kan iedereen het horen." Met de officiële uitslag is overigens niks misgegaan, die moest worden doorgegeven aan een zogenoemde kieskring. "De telling is afgerond en juist doorgegeven aan de kieskring. Alles is goed verlopen, heel zorgvuldig ook. Het was een heel klusje, maar alles is goed gegaan."

Corona

Ondanks het foutje en de coronamaatregelen zijn de verkiezingen goed verlopen. "Ik was onder de indruk", vertelt Vroomen. "Er was een nieuw aspect met het vooraf stemmen en de briefstemmen. Dat was wel even zoeken, maar het heeft ertoe geleid dat er een hoge opkomst is."