Opvallend vervoer: meterslange windmolenwieken komen aan in Nieuwleusen

Vannacht zijn drie wieken van nieuwe windmolens, die in Nieuwleusen komen te staan, in het dorp aangekomen. Het was een grote operatie, de tientallen meters lange wieken zijn eerst per boot naar Moerdijk in Noord-Brabant gebracht, vanuit daar zijn ze per konvooi naar Nieuwleusen gereden.

De windmolens worden geplaatst aan de Ebbenweg en de Meentjesweg in Nieuwleusen. Het is een project van Nieuwleusen Synergie, een lokale energiecoöperatie. De groep bestaat uit zo’n veertig vaste leden. Al ruim acht jaar is men bezig om de windturbines in Nieuwleusen te realiseren.

Draagvlak

"Toen wij in oprichting waren, kregen we het bericht dat er ergens in de gemeente Dalfsen windmolens moesten komen”, vertelt Rieks Voslamber van Energiecoöperatie Nieuwleusen Synergie. “Destijds wilde de gemeenteraad niet dat de windmolens er kwamen, maar de provincie Overijssel gaf aan dat ze er toch daadwerkelijk moesten komen. We hebben toen een brief geschreven naar de gemeenteraad en voorgesteld om dit project als lokale energiecoöperatie op ons te nemen. Door dit zelf op te pakken en niet de provincie of gemeente te laten beslissen, konden we meer draagvlak creëren bij inwoners.”

Crowdfunding

Om een gedeelte van de financiering rond te krijgen werd een crowdfunding opgestart. Inwoners van de gemeente Dalfsen investeerden 450.000 euro in het project. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft ook geïnvesteerd in de bouw van de windturbines.

Mijlpaal

Inmiddels is er acht jaar verstreken en werden afgelopen nacht de wieken van de eerste windturbine het dorp ingereden. “Dit is zeker een mijlpaal. In de komende weken worden de molens opgebouwd en als de planning goed verloopt moeten de eerste testen in april plaatsvinden.”