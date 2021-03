Weghorst en Drommel niet in definitieve selectie Nederlands elftal

Wout Weghorst uit Borne en Joël Drommel van FC Twente zijn door bondscoach Frank de Boer niet opgenomen in de definitieve selectie voor de WK-kwalificatieduels van de komende weken. Ze zaten beiden wel in de voorselectie.

Weghorst staat op vier interlands, maar speelde die allemaal onder Ronald Koeman. Frank de Boer nam hem nog niet op in de definitieve selectie. De Bornse spits is bezig aan een sterk seizoen bij VfL Wolfsburg. Hij maakte al 21 doelpunten in 32 duels. Drommel werd de vorige interlandperiode in november bij de selectie gehaald nadat Justin Bijlow geblesseerd raakte. Hij maakte zijn debuut toen niet. Drommel miste dit seizoen nog geen minuut onder de lat bij Twente. Naast Weghorst en Drommel vielen ook Marco Bizot (AZ), Quincy Promes (Spartak Moskou), Kevin Strootman (Genoa CFC), Tonny Vilhena (FC Krasnodar) en Stefan de Vrij (Inter) af.

Programma WK-kwalificatie

Nederland start volgende week aan de kwalificatie voor het WK van komend jaar in Qatar. Woensdag is Turkije in Istanboel de eerste tegenstander, drie dagen later komt Letland naar Amsterdam en weer drie dagen later speelt Nederland in en tegen Gibraltar.